Зеедорф: «Винисиус и Родриго не заиграют в „Реале“»

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф считает, что юные новички мадридского клуба Винисиус Жуниор и Родриго не смогут закрепиться в команде:

«„Реал“ — это команда с очень высокой планкой. Эти два футболиста здесь не заиграют.

Если ты недостаточно хорош, твое место займут другие. Каждый мечтает играть в Мадриде, и все мы знаем, что здесь либо живешь, либо умираешь».

В июне «Реал» оформил трансфер 17-летнего бразильского вингера Родриго, но игрок еще год проведет в «Сантосе». 17-летний Винисиус же уже попрощался с «Фламенго».