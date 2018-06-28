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Зеедорф: «Винисиус и Родриго не заиграют в „Реале“»

вчера, 17:29

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф считает, что юные новички мадридского клуба Винисиус Жуниор и Родриго не смогут закрепиться в команде:

«„Реал“ — это команда с очень высокой планкой. Эти два футболиста здесь не заиграют.

Если ты недостаточно хорош, твое место займут другие. Каждый мечтает играть в Мадриде, и все мы знаем, что здесь либо живешь, либо умираешь».

В июне «Реал» оформил трансфер 17-летнего бразильского вингера Родриго, но игрок еще год проведет в «Сантосе». 17-летний Винисиус же уже попрощался с «Фламенго».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:37
Если хотя бы один заиграет на высоком уровне будет уже хорошо, а так удачи молодым парням.
NOVA
NOVA
вчера в 20:00
главное старание и все попрет!! удачи!!!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 19:45
По себе что ли судит? Начал неплохо, но не удержался в Реале. Хотя и стал потом легендой в Милане.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил marvel777
вчера в 18:12
Те же Марсело , и Игуаин . Но все же в защите и полузащите заиграть проще чем на тех позициях где играют эти парни
marvel777
marvel777
вчера в 17:41
чего это? Каземиро взял и заиграл например,от них все зависит
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