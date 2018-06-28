Марокканцы отправили в ФИФА жалобу на судейство в матчах ЧМ-2018

Федерация футбола Марокко сегодня направила в ФИФА письмо с жалобой на судейские ошибки в матчах ЧМ-2018 против Португалии и Испании.
По мнению президента организации, арбитры относились к марокканцам жестко и несправедливо. Так, в игре с португальцами судья Марк Гейгер должен был назначить два пенальти в пользу «Атласских львов», а гол Криштиану Роналду следовало отменить.
Арбитр матча против Испании Равшан Ирматов «пожалел» две желтые карточки для «Красной Фурии», не смотрел видеоповторы в сомнительных эпизодах, зато засчитал гол Яго Аспаса на 91-й минуте, посовещавшись с видеоассистентами.
Сборная Марокко заняла последнее место в группе B и покинула мундиаль.
Испанцы подали с правой стороны ворот а мяч ушел в аут с левой стороны ворот. Следовательно Испанцы должны подавать с левой стороны ворот. Грубейшая ошибка судей.
Испанцы подали с правой стороны ворот а мяч ушел в аут с левой стороны ворот. Следовательно Испанцы должны подавать с левой стороны ворот. Грубейшая ошибка судей.
Дайвер то у них опытнейший, и мор ду жалобную скроить горазд...
Дайвер то у них опытнейший, и мор ду жалобную скроить горазд...