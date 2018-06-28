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Марокканцы отправили в ФИФА жалобу на судейство в матчах ЧМ-2018

вчера, 17:44

Федерация футбола Марокко сегодня направила в ФИФА письмо с жалобой на судейские ошибки в матчах ЧМ-2018 против Португалии и Испании.

По мнению президента организации, арбитры относились к марокканцам жестко и несправедливо. Так, в игре с португальцами судья Марк Гейгер должен был назначить два пенальти в пользу «Атласских львов», а гол Криштиану Роналду следовало отменить.

Арбитр матча против Испании Равшан Ирматов «пожалел» две желтые карточки для «Красной Фурии», не смотрел видеоповторы в сомнительных эпизодах, зато засчитал гол Яго Аспаса на 91-й минуте, посовещавшись с видеоассистентами.

Сборная Марокко заняла последнее место в группе B и покинула мундиаль.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
вчера в 21:12
египтяне направили...марокканцы направили и сенегальцы направят
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:46
Правильно сделали что подали жалобу...На ЧМ-82 был случай гкогда немцы с австрийцами 80 минут катали вату удерживая счет нужный обеим командам...Алжир, который оказался жертвой такого футбола подал протест и с тех пор последние встречи в группе проходят одновременно...Так и здесь ФИФА будет вынуждена что-нибудь придумывать против судейского беспредела...
Apsny
Apsny ответил Пупсиков эксперт
вчера в 20:17
Пупсиков эксперт:
Судейство на чемпионате отвратительное.
Я б так не сказал, есть спорные моменты, но не кричащие как гол Лэмпарда в 2010 году.
cska1948
cska1948
вчера в 20:15
Можно понять обиду марокканцев, но какая реальная для них польза от этих жалоб? Ведь вернуть уже ничего нельзя.
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
вчера в 20:00
Марроканцы правильно возмущаются. Гол Аспаса вообще не правильно забит, тут даже не до провекри оффсайд или не оффсайд. Сразу надо было отменить гол. Судья должен был перебить угловой с левой стороны.
Испанцы подали с правой стороны ворот а мяч ушел в аут с левой стороны ворот. Следовательно Испанцы должны подавать с левой стороны ворот. Грубейшая ошибка судей.
yk2ru
yk2ru
вчера в 19:11
Видеоповторы пусть тренеры с капитанами команд заказывают с лимитом просмотров на команду, а то судьи не захотят смотреть и ничего не поделаешь.
Палыч82
Палыч82
вчера в 18:39
Маккаронцы же вроде вообще на ЧМ не попали, какие жалобы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Да порты за счёт пенальтей да судей половину своих побед одерживают.
Дайвер то у них опытнейший, и мор ду жалобную скроить горазд...
Заброда
Заброда
вчера в 18:16
Бесполезное дело.
ES ES
ES ES
вчера в 18:14
sir-5
sir-5
вчера в 18:07
Есть основания для этого,только что толку-то??? Хвалёное ВАРево показало,что судья всё равно важнее.Хочет-оценивает эпизод с его помощью,не хочет-пошли нафиг! В смысле-в Марокко.Каждый день это смотрим.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 18:03
Судьи сами себе хозяева а на видео повторы им до лампочки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:57
Судят предвзято, в сторону более экономически привлекательных команд.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Пупсиков эксперт
вчера в 17:54
Пупсиков эксперт:
Судейство на чемпионате отвратительное.
Судейство неплохое, но видеоповторы должны запрашивать не судьи, а тренеры соперников (в ограниченном количестве), как в волейболе и теннисе давно делается.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 17:52
Судейство на чемпионате отвратительное.
Faustello
Faustello
вчера в 17:47
Марокканская жалоба распёрла даже Диегу!!!!
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