«Валенсия» объявила о трансфере защитника «Лиона»

21-летний защитник «Лиона» Муктар Диахаби пополнил ряды «Валенсии». Игрок заключил с новым клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2023 года. В договоре указана сумма отступных размером 100 млн евро.

В минувшем сезоне оборонец нечасто выходил на поле, зато получил опыт в Лиге Европы, отыграв весь матч против московского ЦСКА.

По слухам, стоимость трансфера составила 15 млн евро.

В прошлом году Диахаби интересовались «Ювентус», «Челси» и «Манчестер Сити».