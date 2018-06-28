«Валенсия» объявила о трансфере защитника «Лиона»

21-летний защитник «Лиона» Муктар Диахаби пополнил ряды «Валенсии». Игрок заключил с новым клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2023 года. В договоре указана сумма отступных размером 100 млн евро.
В минувшем сезоне оборонец нечасто выходил на поле, зато получил опыт в Лиге Европы, отыграв весь матч против московского ЦСКА.
COMUNICADO OFICIAL | #BenvingutDiakhaby #UnSentiementEtern— Valencia CF (@valenciacf) 28 июня 2018 г.
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По слухам, стоимость трансфера составила 15 млн евро.
В прошлом году Диахаби интересовались «Ювентус», «Челси» и «Манчестер Сити».