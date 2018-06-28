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Наставник сборной Японии: «Поражение от Польши — ложка дегтя в бочке меда»

вчера, 20:54
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал поражение от сборной Польши. Напомним, этот результат все равно позволил азиатской команде выйти в плей-офф.

«Мы проиграли матч из-за технических ошибок. Может, это и ложка дегтя в бочке меда. Но мы прошли в 1/8 финала, и я хочу сейчас на этом сосредоточиться.

Сегодняшний матч был психологически сложным - мы больше думали об обороне. Я не могу радоваться тому, как мы сыграли, но нам надо было выйти в 1/8 финала, и это было единственное решение.

Бельгия и Англия - команды мирового уровня, это серьезный вызов для нас. Надо очень внимательно проанализировать их сегодняшнюю игру, когда она закончится, чтобы решить какую стратегию мы будем применять. Мы готовы сыграть и с той, и с другой командой»

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Все комментарии
Begemott
Begemott
вчера в 22:44
Плохо, что не наказали полков.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:05
Хотелось бы англичан им в пару.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:00
под морскую капусту с йодом - сойдёт
iNels
iNels
вчера в 20:59
судя по концовке матча, вас все устроило и вы всем довольны
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