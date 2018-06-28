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Фалькао: «Фаворитом ЧМ-2018 станет тот, у кого будет удачный день»

вчера, 22:23
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао прокомментировал победу над Сенегалом, которая позволила его команде выйти в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места:

«Нам было очень нелегко пробиться в плей-офф, потому что соперники очень сильны физически, у них много сильных сторон. Сенегальцы очень хорошо работали на поле и заставляли нас работать, они чуть выравняли игру за счет физической готовности. Во втором тайме нам все же удалось решить все в свою пользу. Начиная с этой фазы все известные и титулованные сборные начинают играть сильнее, поэтому фаворитом станет тот, у кого будет удачный день».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:51
Я ставил на победу Сенегал не подвели
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:48
Пусть удача сопутствует сборной России .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:47
Я ставил на победу Сенегал не подвели
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 22:31
Жаль, что у борной России не бывает удачных дней.
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