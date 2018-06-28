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Экс-игрок сборной Мексики потребовал от Марадоны извинений

вчера, 22:42

Участник ЧМ-1986 в составе сборной Мексики Мануэль Негрете потребовал публичных извинений от легендарного футболиста Диего Марадоны. Напомним, аргентинец раскритиковал США, Канаду и Мексику, которые примут мундиаль 2026 года.

«Мексика? Она не заслуживает такой чести. Их команда за один чемпионат мира способна выиграть только два матча, что мы видели в Германии и Бразилии. Они дважды побеждают, а потом вылетают», - заявил Марадона.

«От лица всех мексиканцев я требую от Марадоны публичных извинений, пусть возьмет свои слова назад.

Очень жаль, что футбольная икона выразила такую точку зрения, ведь все мексиканцы — не только прекрасные болельщики, но и обожают Марадону за его выдающуюся карьеру», - сказал Негрете.

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Все комментарии
Glodor
Glodor ответил Footlife
сегодня в 02:08
Footlife:
Будет забавно если Аргентина вылетит, выиграв всего один матч:))
А что в этом забавного, рекорд Германии уже не перебьешь.
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Michael Korenblioum
сегодня в 01:09
Michael Korenblioum:
хоть кто-нибудь из пишущих видел его в игре? сильный игрок с хорошей техникой и в меру непорядочный. в те времена звёзд его уровня было человек пять,а кто-то и выше. а теперь из этого больного, неадекватного человека сделали футбольного гуру.
    Footlife
    Footlife
    сегодня в 00:33
    Будет забавно если Аргентина вылетит, выиграв всего один матч:))
    Владимир Реллик
    Владимир Реллик
    сегодня в 00:29
    Наркоманов бывших не бывает... чо слушать этого обкюо..а
    Abradva
    Abradva
    сегодня в 00:21
    Время покажет, виноват ли Марадона, пока ему извиняться не за что.
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 00:02
    Да ничего у Мексики футбол, я считаю, что получше нашего.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 23:52
    73о двинул пацану!
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
    вчера в 23:51
    хоть кто-нибудь из пишущих видел его в игре? сильный игрок с хорошей техникой и в меру непорядочный. в те времена звёзд его уровня было человек пять,а кто-то и выше. а теперь из этого больного, неадекватного человека сделали футбольного гуру.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:39
    Марадона извиниться,если Мексика выиграет третий раз,если проиграют в 1/8 тогда прав и не стоит извиняться.
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 23:22
    На Марадону поздно обижаться! Белорусскому футболу не позавидуешь!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    вчера в 23:17
    Из этой троицы ( США . Канада , Мексика ) именно мексиканцы имеют какое-то отношение к футболу. А гол-красавец болгарам , в исполнении Негрето ,один из лучших за всю историю ЧМ.
    alfranza
    alfranza ответил mikysss
    вчера в 23:12
    mikysss:
    Раздули новость из пустяка - кто Марадона, а кто негрето???
    Соккеру нужно о чем то писать.
    mikysss
    mikysss
    вчера в 23:03
    Раздули новость из пустяка - кто Марадона, а кто негрето???
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 23:02
    Аргентина и пары матчей пока не смогла выйграть
    Absinthe3
    Absinthe3
    вчера в 22:58
    Что только не наговорит старик под дозой кокса
    Abradva
    Abradva
    вчера в 22:53
    Марадона сказал правду, за что ему извиняться.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 22:45
    Пойми и прости старого Марадону...
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