Экс-игрок сборной Мексики потребовал от Марадоны извинений

Участник ЧМ-1986 в составе сборной Мексики Мануэль Негрете потребовал публичных извинений от легендарного футболиста Диего Марадоны. Напомним, аргентинец раскритиковал США, Канаду и Мексику, которые примут мундиаль 2026 года.

«Мексика? Она не заслуживает такой чести. Их команда за один чемпионат мира способна выиграть только два матча, что мы видели в Германии и Бразилии. Они дважды побеждают, а потом вылетают», - заявил Марадона.

«От лица всех мексиканцев я требую от Марадоны публичных извинений, пусть возьмет свои слова назад.

Очень жаль, что футбольная икона выразила такую точку зрения, ведь все мексиканцы — не только прекрасные болельщики, но и обожают Марадону за его выдающуюся карьеру», - сказал Негрете.