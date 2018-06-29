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Янузай: «Хочется верить, что это не последний мой гол на ЧМ-2018»

сегодня, 00:18
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай прокомментировал победу над сборной Англии, которая позволила «красным дьяволам» выйти в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Я доволен победой над сборной Англии, надеюсь, мы продолжим в том же духе.  Я провел хороший матч, мне удалось отличиться на чемпионате мира - это непередаваемое ощущение. Хочется верить, что это не последний мой мяч на этом турнире.

В последнее время в мой адрес раздавалось много критики, так что я рад, что своей игрой могу доказывать, что не напрасно нахожусь в сборной».

Янузай был признан лучшим игроком этой встречи.

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