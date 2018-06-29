Саутгейт: «Главной задачей сегодня было выпустить как можно больше новых игроков»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии. Встреча завершилась победой бельгийцев (1:0), но английская команда вышла в плей-офф турнира со 2-го места в группе.

«Эта игра стала хорошим испытанием для нас. Нам было известно, что уровень сопротивления будет выше, чем в первых двух матчах. Бельгия лучше контролировала мяч, но опасных моментов было примерно одинаковое количество: у нас был фантастический шанс сравнять счёт. Мы многому научились на основании этой игры, к ней можно вернуться, изучить её с точки зрения тактики. Главной задачей сегодня было выпустить как можно больше новых игроков на поле, чтобы поберечь других для 1/8 финала. Всё вместе сбалансировать легко только на словах. Тем не менее, мы боролись до самого конца, играли вполне достойно. Возможно, не сыграли так, как могли бы при оптимальном составе, но индивидуально все показали себя хорошо. Мы не любим и не хотим проигрывать, но главные задачи на этот вечер были другие.

Я вижу, кто может выходить в основе, кто может выходить в запас. Меня беспокоило, что Роузу не хватало игрового времени. Лофтус-Чик, Александер-Арнольд с удовольствием играют на чемпионате мира, показывают свой талант. На правом фланге у нас действовала очень хорошая молодая пара. Если бы мы выпустили Кейна на последние 10 минут, и кто-то ударил ему в колено, это стало бы проблемой для нас. Колумбия и Япония сегодня потеряли своих ключевых игроков. Мы не хотели идти на такой риск. Если бы мы выиграли сегодня, возможно, немножко потеряли бы связь с реальностью. Теперь мы знаем, что нужно играть внимательнее, чтобы побеждать лучшие команды на этом турнире. Возможно, меня будут критиковать, но в раздевалке меня совершенно точно все поняли».