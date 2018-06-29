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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Александер-Арнольд: «Разочарованы поражением, но ко вторнику уже от него отойдём»

сегодня, 02:16
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. В 1/8 финала англичанам предстоит сыграть с командой Колумбии.

«Мы разочарованы результатом, но ко вторнику от него отойдём и уже сейчас будем фокусироваться только на игре с Колумбией. Мы боролись, создавали моменты и хотели победить, но сегодня у нас это не получилось. Сейчас задача нашей команды – показать во вторник, что мы способны отходить от таких поражений».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 02:28
По вторникам ЗП дают?
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 02:18
Это только начало.
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