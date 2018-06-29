Александер-Арнольд: «Разочарованы поражением, но ко вторнику уже от него отойдём»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. В 1/8 финала англичанам предстоит сыграть с командой Колумбии.

«Мы разочарованы результатом, но ко вторнику от него отойдём и уже сейчас будем фокусироваться только на игре с Колумбией. Мы боролись, создавали моменты и хотели победить, но сегодня у нас это не получилось. Сейчас задача нашей команды – показать во вторник, что мы способны отходить от таких поражений».