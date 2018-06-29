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Маалул: «Оказавшись в этой группе, Тунис понимал, что есть надежда занять 3-е место»

сегодня, 02:25
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама1 : 2Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после победы над Панамой (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2018 подвёл итоги выступления своей команды на турнире. Тунисская сборная, набрав 3 очка, заняла 3-е место в группе G и покидает чемпионат мира.

«Я думаю, что тунисская сборная относительно хорошо выступила – мои игроки выложились во всех трёх матчах, но в первых двух у нас были очень серьёзные соперники, благодаря нашему вратарю мы не пропустили больше мячей. А сегодня заработали три очка – это основное, что имеет значение.

Наверное, в игре с Бельгией нужно было уйти в защиту и не выходить в атаку, поэтому мы пропустили так много голов. Матч с Панамой – заслуженная победа тунисской сборной. Когда мы оказались в этой группе, то прекрасно понимали, что у нас есть надежда занять третье место».

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