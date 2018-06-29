  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Эрнан Гомес: «Разве у Панамы самая плохая сборная на ЧМ? Мы самая молодая сборная»

сегодня, 03:08
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама1 : 2Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес после поражения от Туниса (1:2) прокомментировал результаты своей команды на ЧМ-2018. Панама проиграла все три матча в группе с общей разницей мячей 2-11.

«Разве мы самая плохая команда на чемпионате? Мы самая молодая команда, команда, у которой больше всего сложностей, у которой первое выступление на ЧМ. Мы не плохая команда, а команда, которая обучается и которая идёт вперёд.

В матче с Тунисом игра была ровной. Но команда соперника была хорошо подготовлена физически.

Моё будущее? Ко мне поступали другие предложения о работе главным тренером. Мне требуется определённое время, а потом я приму решение. Сейчас я несколько устал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе»
Сегодня, 10:37 0
Ибрагимович: «Я завоевал мир. Теперь его завоевывает сборная Швеции»
Сегодня, 10:26 4
Тиаго Силва опроверг информацию о конфликте с Неймаром
Сегодня, 08:52 2
Фасио: «Думаю, мы неплохо сыграли с Хорватией, а с Нигерией показали ещё лучший настрой»
Сегодня, 07:36 3
Карвахаль: «Неймар? „Реал“ всегда хочет видеть у себя лучших из лучших»
Сегодня, 07:09 3
Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»
Сегодня, 05:33 1
Обсудить
Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 07:37
Вроде самая молодая Нигерия.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:14
На мой взгляд самая плохая комада это Египет на этом ЧМ. Они хоть и не пропустили так много но у них и сопернеки легче. И состав силнее. А для вас это первый ЧМ так что вам простително!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100