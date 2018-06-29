Эрнан Гомес: «Разве у Панамы самая плохая сборная на ЧМ? Мы самая молодая сборная»

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес после поражения от Туниса (1:2) прокомментировал результаты своей команды на ЧМ-2018. Панама проиграла все три матча в группе с общей разницей мячей 2-11.

«Разве мы самая плохая команда на чемпионате? Мы самая молодая команда, команда, у которой больше всего сложностей, у которой первое выступление на ЧМ. Мы не плохая команда, а команда, которая обучается и которая идёт вперёд.

В матче с Тунисом игра была ровной. Но команда соперника была хорошо подготовлена физически.

Моё будущее? Ко мне поступали другие предложения о работе главным тренером. Мне требуется определённое время, а потом я приму решение. Сейчас я несколько устал».