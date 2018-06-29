Боатенг: «Четыре года назад Германия была на вершине мира, теперь мы оказались на дне»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от Южной Кореи (0:2) в 3-м туре группового этапа.

«Это настоящая катастрофа... Чемпионат мира в России получился не таким, каким мы его ожидали. Я всё ещё зол и разочарован, и в то же время мне жаль всех болельщиков, которые поддерживали нас на стадионах, а также дома или в общественных местах перед телевизорами. Мы действительно как следует не вошли в этот турнир. У нас были шансы, мы продолжали играть, но ничего не получилось.

Четыре года назад мы были на вершине мира – теперь оказались на дне. Это те дни в жизни футболиста, которым никто не завидует. Но это жизнь.

Всё, что я могу сказать, это спасибо нашим поклонникам, которые всегда поддерживают нас. Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу, как и всегда. Я обещаю, что мы вернёмся сильными!», — написал Боатенг в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сборная Германии выступила с обращением к своим болельщикам.