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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Боатенг: «Четыре года назад Германия была на вершине мира, теперь мы оказались на дне»

сегодня, 03:57
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира после поражения от Южной Кореи (0:2) в 3-м туре группового этапа.

«Это настоящая катастрофа... Чемпионат мира в России получился не таким, каким мы его ожидали. Я всё ещё зол и разочарован, и в то же время мне жаль всех болельщиков, которые поддерживали нас на стадионах, а также дома или в общественных местах перед телевизорами. Мы действительно как следует не вошли в этот турнир. У нас были шансы, мы продолжали играть, но ничего не получилось. 

Четыре года назад мы были на вершине мира – теперь оказались на дне. Это те дни в жизни футболиста, которым никто не завидует. Но это жизнь.

Всё, что я могу сказать, это спасибо нашим поклонникам, которые всегда поддерживают нас. Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу, как и всегда. Я обещаю, что мы вернёмся сильными!», — написал Боатенг в своём аккаунте в Instagram.

Ранее сборная Германии выступила с обращением к своим болельщикам.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 09:20
у вас и адольф в 41 гаду был арлом а в 45-м ужо трупаком
Знатог
Знатог
сегодня в 09:13
Да, в России всё не так как везде, а наоборот.
ТЕРЕК и ни какой ахмат.
ТЕРЕК и ни какой ахмат.
сегодня в 08:39
ЧМ 2018, чемионат перемен, дааа! сюрпризов на этом чм хватает.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:26
И самое обидное для них это то, что над ними сейчас будет смеяться не только сборная России,но и такие сборные как сборная Панамы,Туниса,Сенегала...,которые вылетели гораздо позже )
Знатог
Знатог
сегодня в 06:22
Зелёная подводная лодка.
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 06:18
Чтобы сборная Германии вернулась сильной необходимо как минимум исключить из нее Боатенга.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:01
Нойер в воротах - это ошибка.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:46
Ну и как там на дне?
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