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Кэхилл: «Матч с Колумбией? Да, будет не так сложно, но это важная игра»

сегодня, 04:17
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия03.07.2018 в 21:00 Не начался

Защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл после поражения от Бельгии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Колумбией в 1/8 финала:

«Все вокруг спорили, на каком месте в группе лучше финишировать – на первом или на втором. Но мы об этом даже не думали. Поучился странный матч. Мы уже квалифицировались, и какой бы ни выпал соперник в плей-офф, нам предстоит встретиться с непростым оппонентом. Первый тайм в нашем исполнении получился хорошим, второй – уже не очень.

Колумбия? Да, это будет не так сложно, и тем не менее эта команда потрудилась и вышла в плей-офф. Нам предстоит важная игра. Плюс благодаря выходу со второго места у нас будет лишний день на подготовку, к тому же сыграем в Москве.

Фалькао не добился в „Челси“ всего, чего от него ждали, но у него есть в активе хорошие матчи. Фалькао – забивной форвард, так что стоит опасаться его. Я видел матчи Колумбии в группе, Фалькао и Куадрадо продемонстрировали высокий уровень футбола».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 09:39
Посмотрим что скажешь, когда отлетите от Колумбии!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 09:17
Зайцы в прошлом году скромнее были...
По ходу, поддержка трибун со стороны россиян колумбийцам гарантирована.
=D =D =D
galem72
galem72
сегодня в 08:36
Сказочное вью!
Но что-то мне подсказывает, что корреспондент пресловутого "чемпионата", Галя Козлова, немножко подсыпала перчика в слова кэхилла для острастки, ибо накануне матча с таким соперником так о нём вольготно отзываться - высшая степень бравады и неуважения.
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 08:12
Горловой м....ет от Англии гарантирован, нельзятак своё рыло раскрывать, не ставя ни во что соперника, тем более Колумбия вышла с очень сильной группы, а с кем играли англичане!!!? Супер отскок с Тунисом на последних минутах и да, Панама - ну тут уж вообще нечего добавить, плюс слились, даже если и нарочно, второму немотивированному составу Бельгии. Помолчал бы уж Гарри
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 07:40
"Колумбия? Да, это будет не так сложно..." Это сложности перевода или он дейтсвительно Колумбию в х... не ставит?
Знатог
Знатог
сегодня в 06:26
Берегись квадратных соколов!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:58
Пожелает Англии всяческих неудач.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 05:18
Удачи колумбийцам!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 04:33
В общем болеем за Колумбию ))
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