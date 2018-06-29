Кэхилл: «Матч с Колумбией? Да, будет не так сложно, но это важная игра»

Защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл после поражения от Бельгии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Колумбией в 1/8 финала:

«Все вокруг спорили, на каком месте в группе лучше финишировать – на первом или на втором. Но мы об этом даже не думали. Поучился странный матч. Мы уже квалифицировались, и какой бы ни выпал соперник в плей-офф, нам предстоит встретиться с непростым оппонентом. Первый тайм в нашем исполнении получился хорошим, второй – уже не очень.

Колумбия? Да, это будет не так сложно, и тем не менее эта команда потрудилась и вышла в плей-офф. Нам предстоит важная игра. Плюс благодаря выходу со второго места у нас будет лишний день на подготовку, к тому же сыграем в Москве.

Фалькао не добился в „Челси“ всего, чего от него ждали, но у него есть в активе хорошие матчи. Фалькао – забивной форвард, так что стоит опасаться его. Я видел матчи Колумбии в группе, Фалькао и Куадрадо продемонстрировали высокий уровень футбола».