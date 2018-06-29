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Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»

сегодня, 05:33
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Экс-нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф, ныне занимающий пост спортивного директора команды, отметил, что решение о будущем главного тренера «Бундестим» Йоахима Лёва должно быть хорошо обдумано. Сборная Германии на ЧМ-2018 заняла 4-е место в своей группе и сенсационно покинула турнир.

«Текущая ситуация для Йоахима Лёва такая же, как после каждого турнира. Успех или провал – необходимо выждать и принять решение на холодную голову.

Очевидно, что Лёв занимает пост, на котором ему приходится принимать множество решений и думать о многих вещах одновременно.

Нельзя требовать решения в день после игры. Думаю, многие из нас в тот вечер спрашивали себя: „Что будет теперь? Что мы должны сделать? С чего начать?“

Но когда эмоции спадают, нужно сделать глубокий вдох и начать работу над ошибками, чтобы вернуть команду на прежний курс».

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weinmar
weinmar
сегодня в 06:33
Раздули историю.. Леву нужно просто сказать волшебную фразу "Моя косяк!" и продолжать работать. У нас это всегда срабатывает.
Ну а если серьезно, разве есть замена? Да и Леву, уверен, вполне под силу все исправить.
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