Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»

Экс-нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф, ныне занимающий пост спортивного директора команды, отметил, что решение о будущем главного тренера «Бундестим» Йоахима Лёва должно быть хорошо обдумано. Сборная Германии на ЧМ-2018 заняла 4-е место в своей группе и сенсационно покинула турнир.

«Текущая ситуация для Йоахима Лёва такая же, как после каждого турнира. Успех или провал – необходимо выждать и принять решение на холодную голову.

Очевидно, что Лёв занимает пост, на котором ему приходится принимать множество решений и думать о многих вещах одновременно.

Нельзя требовать решения в день после игры. Думаю, многие из нас в тот вечер спрашивали себя: „Что будет теперь? Что мы должны сделать? С чего начать?“

Но когда эмоции спадают, нужно сделать глубокий вдох и начать работу над ошибками, чтобы вернуть команду на прежний курс».