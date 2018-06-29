Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»

Экс-нападающий сборной Германии Оливер Бирхофф, ныне занимающий пост спортивного директора команды, отметил, что решение о будущем главного тренера «Бундестим» Йоахима Лёва должно быть хорошо обдумано. Сборная Германии на ЧМ-2018 заняла 4-е место в своей группе и сенсационно покинула турнир.
«Текущая ситуация для Йоахима Лёва такая же, как после каждого турнира. Успех или провал – необходимо выждать и принять решение на холодную голову.
Очевидно, что Лёв занимает пост, на котором ему приходится принимать множество решений и думать о многих вещах одновременно.
Нельзя требовать решения в день после игры. Думаю, многие из нас в тот вечер спрашивали себя: „Что будет теперь? Что мы должны сделать? С чего начать?“
Но когда эмоции спадают, нужно сделать глубокий вдох и начать работу над ошибками, чтобы вернуть команду на прежний курс».
Ну а если серьезно, разве есть замена? Да и Леву, уверен, вполне под силу все исправить.
Ну а если серьезно, разве есть замена? Да и Леву, уверен, вполне под силу все исправить.