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Карвахаль: «Неймар? „Реал“ всегда хочет видеть у себя лучших из лучших»

сегодня, 07:09

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал возможный переход в мадридский клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолы:

«Не знаю, был ли Неймар рождён для того, чтобы играть в „Реале“, но этот клуб всегда хочет видеть у себя лучших из лучших. Если президент клуба намерен его подписать, надо будет забронировать для него шкафчик в раздевалке.

Одриосола? Если тренер и президент считают, что это необходимо, то добро пожаловать. Моё мнение – это отличный молодой футболист, умеющий надёжно играть в обороне. Это очень сбалансированный игрок».

Также Карвахаль в преддверии 1/8 финала ЧМ-2018 назвал сборную России очень сильной командой.

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Footlife
Footlife ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 09:24
BARCELONA-BEST
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
27.06.2018, 03:22
Я болельщик который при любом раскладе не перестаёт болеть за свою любимую команду)))))

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Ахахахахахаэаэаэааээаэаэааээаэаэаэаэаэахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахаххахаах

Но ведь расклад таков:Ты сменил ник с Bavaria-Best на Barcelona Best и начал за Барселону глорить!;)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:13
Немару слишком понравилось быть первым в ПСЖ.
Роналду не захочет сойти с вершины - вдвоем они не уживутся.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 07:54
Кашшаи, Чакыр и др лучшие игроки рояла))
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