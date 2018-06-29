Карвахаль: «Неймар? „Реал“ всегда хочет видеть у себя лучших из лучших»

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал возможный переход в мадридский клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Реала Сосьедад» Альваро Одриосолы:
«Не знаю, был ли Неймар рождён для того, чтобы играть в „Реале“, но этот клуб всегда хочет видеть у себя лучших из лучших. Если президент клуба намерен его подписать, надо будет забронировать для него шкафчик в раздевалке.
Одриосола? Если тренер и президент считают, что это необходимо, то добро пожаловать. Моё мнение – это отличный молодой футболист, умеющий надёжно играть в обороне. Это очень сбалансированный игрок».
Также Карвахаль в преддверии 1/8 финала ЧМ-2018 назвал сборную России очень сильной командой.
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
27.06.2018, 03:22
Я болельщик который при любом раскладе не перестаёт болеть за свою любимую команду)))))
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Ахахахахахаэаэаэааээаэаэааээаэаэаэаэаэахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахаххахаах
Но ведь расклад таков:Ты сменил ник с Bavaria-Best на Barcelona Best и начал за Барселону глорить!;)
ответ пользователю вхсо 111 (раскрыть)
27.06.2018, 03:22
Я болельщик который при любом раскладе не перестаёт болеть за свою любимую команду)))))
_____________
Ахахахахахаэаэаэааээаэаэааээаэаэаэаэаэахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахаххахаах
Но ведь расклад таков:Ты сменил ник с Bavaria-Best на Barcelona Best и начал за Барселону глорить!;)
Роналду не захочет сойти с вершины - вдвоем они не уживутся.
Роналду не захочет сойти с вершины - вдвоем они не уживутся.