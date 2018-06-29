Фасио: «Думаю, мы неплохо сыграли с Хорватией, а с Нигерией показали ещё лучший настрой»

Защитник «Ромы» и сборной Аргентины Федерико Фасио подвёл итоги выступления национальной команды на групповом этапе ЧМ-2018. Аргентинская сборная в 1-м туре сыграла вничью с Исландией (1:1), затем крупно уступила Хорватии (0:3) и в решающей встрече победила Нигерию (2:1). Аргентинцы вышли в плей-офф со 2-го места в группе и в 1/8 финала попали на сборную Франции.

«Думаю, мы неплохо сыграли против Хорватии, несмотря на счёт. Но в третьем матче мы показали другое отношение к игре, и это касается не только Месси, но и всей команды, каждого игрока. Первый гол пошатнул нашу уверенность в себе, но мы знали с самого начала, что на карту поставлено всё. Знали, что произойдёт, если мы не выиграем этот матч.

Мы выглядели единой командой, которая билась на поле уже с другим настроем. И это также помогло Лео».