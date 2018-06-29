Гершкович: «У сборной России появилась игра, а самое главное - чувствовался кураж»

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович подвел итоги выступления россиян в групповом этапе ЧМ-2018 и поделился мнением о команде Испании:

«Сборные Саудовской Аравии и Египта, возможно, до уровня Уругвая и недотягивают, но чемпионат мира показывает, что с каждым соперником нужно играть предельно внимательно, чтобы проходить дальше. Немецкая команда, уже уехавшая домой, тому наглядное подтверждение. Причем по ходу группового турнира были проблемы и у бразильцев с аргентинцами. У французов не все получалось в матчах с командами, находящимися ниже рангом. „Трехцветным“ требовалось определенные усилия прилагать для победы. Поэтому могу констатировать, что функционально сборная России очень хорошо подготовилась к турниру, у команды появилась игра, а самое главное - чувствовался кураж, чего не хватало тем же немцам. Да, в первом и втором турах у нас были не самые сильные соперники, но мы их уверенно обыграли. И это вселило определенную надежду.

Что же касается матча с Уругваем, то для меня он стоит немного особняком. Дело в том, что подготовка сборной велась таким образом, чтобы выйти на пик формы уже к началу чемпионата. И национальная команда на промежуточном этапе сыграла превосходно - вышла в плей-офф мундиаля, что уже позволяет не считать нынешний чемпионат провальным. Ну а игра с южноамериканцами была не совсем показательной, в ней дали отдохнуть Жиркову, Головину и Фернандесу, которые в предыдущих матчах выделялись на фоне других. Не исключено, что тренерский штаб рассматривал этот матч в качестве подготовительного к поединку 1/8 финала и был принесен в жертву. Поэтому окончательные оценки выступления сборной будем давать после 1 июля.

Испанцы имеют в своем арсенале достаточно высококлассных игроков, а их футбол построен, если так можно сказать, на коллективном разуме. В составе „Красной Фурии“ нет явного лидера, но уровень мастерства игроков этой команды, их умение владеть мячом действительно не самый лучший для нас вариант. Но для меня основополагающим моментом всегда является фигура главного тренера. И в этом плане у россиян есть шансы на успех, поскольку все мы знаем о том конфликте, который случился в сборной Испании с Хуленом Лопетеги, уволенным со своего поста буквально за сутки до старта чемпионата. Его помощник Фернандо Йерро, конечно, футбольный человек, он долгое время работал в системе Федерации футбола Испании, но в шкуре главного тренера никогда раньше не был. И здесь у нас появляются шансы, поскольку игра испанцев слабо управляема».