Рейнгольд - о сборной Германии: «Голова хочет, сердце рвётся, а ноги не двигаются»

Бывший футболист Валерий Рейнгольд поделился мнением о провальном выступлении на ЧМ-2018 сборной Германии, которая вылетела с турнира уже на стадии группового раунда:

«Здесь всё ясно. Сборная Германии была абсолютно не готова физически к этому турниру. Вы обратите внимание на то, что Мюллер, которому еще недавно прочили лавры лучшего бомбардира в истории мундиалей за всю историю, абсолютно не угрожал воротам соперников на этот раз. Сказался изнуряющий сезон в „Баварии“. А ведь помните, говорили, что если Томас будет забивать в том же духе на чемпионатах мира, то побьет рекорд Мирослава Клозе. Это могло случиться уже в России, но Мюллер просто не наносил опасных ударов. Я был поражен его игрой прежде, но на чемпионате мира он провалился. В середине поля у немцев не было той атакующей мощи, которая в былые времена позволяла им носить прозвище „немецкая машина“. Они сдулись уже в первом матче, с мексиканцами. Потом на жилах вырвали победу у шведов. Йоахим Лёв подгонял их как мог, но когда у тебя физически сдувшаяся команда, то это не поможет. Ноги не бегут, понимаете? Когда ноги не бегут, знаете, как у нас говорили? Голова хочет, сердце рвётся, а ноги не двигаются. Да, это трагедия, но с этим ничего не сделать. Они старались, но были в разобранном состоянии. Конечно, это самый громкий провал нынешнего чемпионата мира».

Также Рейнгольд оценил противостояние Франции и Аргентины в 1/8 финала:

«Вообще я бы поставил на Францию. „Трехцветных“ ставлю на этом чемпионате сразу после Бразилии. Дело в том, что у Дешама очень дисциплинированная команда. Также могу выделить бельгийцев и англичан. Эти четыре сборные играют очень внушительно. У французов еще и игра поставлена, к ним вопросов у меня нет. Эти четыре сборные могут добиться очень многого. А вот аргентинцы играют просто безобразно. Отбросим в сторону то, что говорят о Месси и Сампаоли. Мы же не знаем, кто там действительно тренер. Аргентинцы просто отскочили в игре с Нигерией в Петербурге, им просто повезло, что они вышли из группы. Как и ранее повезло, что они вообще пробились на чемпионат мира. Игры поставленной там нет совершенно, есть индивидуальное исполнительское мастерство. Если не произойдет сенсации, то чемпионат мира выиграет Бельгия, Франция, Бразилия или Англия».