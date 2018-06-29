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Рейнгольд - о сборной Германии: «Голова хочет, сердце рвётся, а ноги не двигаются»

сегодня, 08:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший футболист Валерий Рейнгольд поделился мнением о провальном выступлении на ЧМ-2018 сборной Германии, которая вылетела с турнира уже на стадии группового раунда:

«Здесь всё ясно. Сборная Германии была абсолютно не готова физически к этому турниру. Вы обратите внимание на то, что Мюллер, которому еще недавно прочили лавры лучшего бомбардира в истории мундиалей за всю историю, абсолютно не угрожал воротам соперников на этот раз. Сказался изнуряющий сезон в „Баварии“. А ведь помните, говорили, что если Томас будет забивать в том же духе на чемпионатах мира, то побьет рекорд Мирослава Клозе. Это могло случиться уже в России, но Мюллер просто не наносил опасных ударов. Я был поражен его игрой прежде, но на чемпионате мира он провалился. В середине поля у немцев не было той атакующей мощи, которая в былые времена позволяла им носить прозвище „немецкая машина“. Они сдулись уже в первом матче, с мексиканцами. Потом на жилах вырвали победу у шведов. Йоахим Лёв подгонял их как мог, но когда у тебя физически сдувшаяся команда, то это не поможет. Ноги не бегут, понимаете? Когда ноги не бегут, знаете, как у нас говорили? Голова хочет, сердце рвётся, а ноги не двигаются. Да, это трагедия, но с этим ничего не сделать. Они старались, но были в разобранном состоянии. Конечно, это самый громкий провал нынешнего чемпионата мира».

Также Рейнгольд оценил противостояние Франции и Аргентины в 1/8 финала:

«Вообще я бы поставил на Францию. „Трехцветных“ ставлю на этом чемпионате сразу после Бразилии. Дело в том, что у Дешама очень дисциплинированная команда. Также могу выделить бельгийцев и англичан. Эти четыре сборные играют очень внушительно. У французов еще и игра поставлена, к ним вопросов у меня нет. Эти четыре сборные могут добиться очень многого. А вот аргентинцы играют просто безобразно. Отбросим в сторону то, что говорят о Месси и Сампаоли. Мы же не знаем, кто там действительно тренер. Аргентинцы просто отскочили в игре с Нигерией в Петербурге, им просто повезло, что они вышли из группы. Как и ранее повезло, что они вообще пробились на чемпионат мира. Игры поставленной там нет совершенно, есть индивидуальное исполнительское мастерство. Если не произойдет сенсации, то чемпионат мира выиграет Бельгия, Франция, Бразилия или Англия».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:34
По поводу сб. Германии с бывшим нападающим "Спартака" не согласен. " Мюллер не угрожал воротам, так как сказался изнуряющий сезон в "Баварии". Г-н Рейнгольд, сколько прошло времени после последнего матча баварцев до первого матча немцев на ЧМ? Минимум три недели. При современных методах восстановления срок более чем достаточный. Следовательно, дело не в этом. Я обратил внимание, что Томас в матчах с соперниками по группе выполнял функции нечто среднее между хавбеком и нападающим, что исключает возможность быть на острие атаки и, соответственно, уменьшает шансы на гол. Вся команда хорошо двигалась, комбинировала, как обычно, техника у игроков в порядке. Все дело в том, что, как объяснил один из игроков сб. Германии, их подвела самоуверенность. Они заранее решили, что выйдут из группы, учитывая ее состав. А так как в футболе все взаимосвязано, то и к реализации моментов они подходили немного легкомысленно - не забьем сейчас, забьем в следующий раз. Это их и подвело. Вот, оказывается, где кошка зарыта, и дело совсем не в плохой физической готовности футболистов, в которой вы хотите нас уверовать. Вспомните, всего один мяч в ворота корейцев и немцы в плей-офф... Так иногда бывает, это случилось и с фаворитами турнира.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 10:17
Дед поглумился над немцами.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 09:36
Ещё можно отметить Колумбию. У них очень сильный тренер Хосе Пикерман. Кажется он был тренером Аргентины на ЧМ в 2006 году,когда в 1/4 финала немцы с трудом прошли аргов ( Клозе на 80 минуте сравнял счёт ударом головой,и это был чуть ли не единственный шанс ). По пенальти прошли немцы в полуфинал.
За Ливерпуль
За Ливерпуль
сегодня в 09:33
В этот раз молодец.Ума хватило сказать что Россия не выиграет ЧМ))))
cska plus
cska plus
сегодня в 09:30
Самые красивые афоризмы у старикашки для спартака получается, Германия не его вотчина.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:15
Во и дедушка проснулся...а говорили что у него летаргический...до чемпа России...
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