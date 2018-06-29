Хаби Алонсо: «Наби Кейта — личность»

Бывший футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился мнением о новичке мерсисайдцев Наби Кейта, перешедшем из состава «Лейпцига»:

«Он большая личность. Он голоден, жаждет соревнования, к тому же является многогранным полузащитником.

Кейта хорош в работе с мячом, быстро двигается и идет в дриблинг. Думаю, ему самое место впереди опорного хавбека, либо сам может сыграть опорника, а может и сыграть рядом с атакующей тройкой. Это хороший трансфер.

Наби понадобится время, чтобы привыкнуть к философии Клоппа, но не думаю, что он испытает много проблем, ведь он отличный и совершенный футболист.

Под руководством Юргена надо играть так: „Бэнг, бэнг, бэнг“. Если он это поймет, всё будет хорошо».