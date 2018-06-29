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Хаби Алонсо: «Наби Кейта — личность»

сегодня, 11:13

Бывший футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо поделился мнением о новичке мерсисайдцев Наби Кейта, перешедшем из состава «Лейпцига»:

«Он большая личность. Он голоден, жаждет соревнования, к тому же является многогранным полузащитником.

Кейта хорош в работе с мячом, быстро двигается и идет в дриблинг. Думаю, ему самое место впереди опорного хавбека, либо сам может сыграть опорника, а может и сыграть рядом с атакующей тройкой. Это хороший трансфер.

Наби понадобится время, чтобы привыкнуть к философии Клоппа, но не думаю, что он испытает много проблем, ведь он отличный и совершенный футболист.

Под руководством Юргена надо играть так: „Бэнг, бэнг, бэнг“. Если он это поймет, всё будет хорошо».

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 15:50
Жду сезона с нетерпением. Интересно будет посмотреть как он вольется в команду.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:14
Кейта зайдет!
ndedov
ndedov
сегодня в 12:22
Усиление есть, Ливерпуль вперед!!!
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