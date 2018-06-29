Обрадович: «Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее»

Бывший защитник «Локомотива» Милан Обрадович признался, что был очень рад вернуться в Россию. Напомним, экс-игрок участвовал в ЧМ-2018 в качестве помощника главного тренера сборной Сербии.

«Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее. Я очень рад, что вернулся, у меня остались очень хорошие воспоминания. Надеюсь, мне еще удастся сюда попасть, например, если наши команды встретятся в одном из отборочных турниров.

Для меня это первый чемпионат мира, так что мне сложно сравнивать нынешний турнир с предыдущими. Но я разговаривал с ребятами из руководства федерации, которые побывали уже на трех-четырех чемпионатах мира. Они говорят, что турнир в России - лучший с точки зрения организации.

Даже когда мы гуляли по Москве, я почувствовал связь с вашим народом, это даже сложно объяснить словами. Хочу поблагодарить вас за то, как вы нас встретили, как относились к нам и поддерживали».

Сербы заняли третье место в группе Е и покинули мундиаль.