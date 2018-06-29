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Обрадович: «Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее»

сегодня, 11:22

Бывший защитник «Локомотива» Милан Обрадович признался, что был очень рад вернуться в Россию. Напомним, экс-игрок участвовал в ЧМ-2018 в качестве помощника главного тренера сборной Сербии.

«Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее. Я очень рад, что вернулся, у меня остались очень хорошие воспоминания. Надеюсь, мне еще удастся сюда попасть, например, если наши команды встретятся в одном из отборочных турниров.

Для меня это первый чемпионат мира, так что мне сложно сравнивать нынешний турнир с предыдущими. Но я разговаривал с ребятами из руководства федерации, которые побывали уже на трех-четырех чемпионатах мира. Они говорят, что турнир в России - лучший с точки зрения организации.

Даже когда мы гуляли по Москве, я почувствовал связь с вашим народом, это даже сложно объяснить словами. Хочу поблагодарить вас за то, как вы нас встретили, как относились к нам и поддерживали».

Сербы заняли третье место в группе Е и покинули мундиаль.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:28
Конечно заборами загородили самую "красивую" часть
iNels
iNels
сегодня в 14:52
ох знал бы ты, во что это нам выльется...
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 13:48
Конечно)..я родился в России и живу, странно если было бы по-другому...в любой стране есть+ и - ...
sihafazatron
sihafazatron ответил Footbolista
сегодня в 13:22
Footbolista:
Не причем здесь и "не видел настояющую Россию"....Пфф))..
Не причем??? Даже обьяснять нет желания, видимо, для тебя россия лучшая страна)
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 12:50
Не причем здесь и "не видел настояющую Россию"....Пфф))..
Зенитовский водолаз
Зенитовский водолаз
сегодня в 12:27
у Навальнят щас бомбанет
sihafazatron
sihafazatron ответил Footbolista
сегодня в 12:26
Footbolista:
"Настоящий российский клуб" цска с 9 легами из 18 игроков выиграл кубок УЕФА ...ах ха ха...
Пфф... Причем здесь цска, да и футбол вообщем?
sihafazatron
sihafazatron ответил Goger90
сегодня в 12:24
Goger90:
А почему это не настоящая Россия? Ты хочешь назвать настоящей Россией засранные подъезды? По-твоему, лучшие проявления - это не настоящая Россия, а худшие - настоящая?
Да потому что вся страна такая, разруха полная. Жизнь в мегаполисе и в провинции- это небо и земля
juchok
juchok
сегодня в 12:11
Наташек стало в 10 раз больше!
Знатог
Знатог
сегодня в 12:08
И люди стали моложе- им ещё до пенсии далеко!
Footbolista
Footbolista ответил sihafazatron
сегодня в 12:03
"Настоящий российский клуб" цска с 9 легами из 18 игроков выиграл кубок УЕФА ...ах ха ха...
Goger90
Goger90 ответил sihafazatron
сегодня в 11:55
sihafazatron:
настоящую Россию ты не видел, а лишь только большие города, да и стадионы
А почему это не настоящая Россия? Ты хочешь назвать настоящей Россией засранные подъезды? По-твоему, лучшие проявления - это не настоящая Россия, а худшие - настоящая?
cska plus
cska plus
сегодня в 11:33
Ты поедь к казанскому в аул и увидишь настоящую Россию.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:27
Жаль что ЧМ для вас рано закончился!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:25
настоящую Россию ты не видел, а лишь только большие города, да и стадионы
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