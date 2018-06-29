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«Спартак» предложил 9 млн евро за футболиста «Галатасарая»

сегодня, 11:31

Турецкие СМИ информируют, что «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по вингеру Гарри Родригесу в размере 9 млн евро.

Сообщается, что агент 27-летнего футболиста на следующей неделе прибудет в Стамбул, чтобы обсудить с боссами турецкого клуба будущее игрока.

Боссы «желто-красных» считают это предложение недостаточно весомым и хотят выручить за кабовердинца как минимум 15 млн евро.

Родригес забил 9 голов в минувшем сезоне и помог «Галатасараю» выиграть чемпионат Турции.

Зимой сообщалось, что футболистом интересуются клубы из топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
sammyboy
sammyboy ответил Josep Guardiola98
сегодня в 16:44
Josep Guardiola98:
очередной зулус скоро в тарасовке будет висеть лозунг в наших цветах нету белого ггг
зато в вашем радужном сообществе и лгбт флаге нет чёрного))))
fcspartak
fcspartak ответил LOpp
сегодня в 15:10
LOpp:
ты видел сколько бензин стоит?
джумка уголовник) щас расскажет тебе сколько пачек чая стоит головин)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 12:18
У нас своих ребят достаточно.Дайте своим воспитанникам шанс.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 12:18
LOpp:
ты видел сколько бензин стоит?
Отвыкай от цен на бензин. Привыкай всё в пряниках, чае и сигаретах измерять - для уголовников там привычнее
juchok
juchok
сегодня в 12:10
чтобы Зе скучно не было
VIPded
VIPded
сегодня в 12:01
Федун кабовердинца с кабардинцем спутал, думает в лимит не попасть...)))
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 11:57
очередной зулус скоро в тарасовке будет висеть лозунг в наших цветах нету белого ггг
LOpp
LOpp ответил Jum13
сегодня в 11:52
Jum13:
Откуда у Федуна столько денег? Ему еще уголовника с зоны доставать - так можно и по миру пойти
ты видел сколько бензин стоит?
makkie
makkie
сегодня в 11:47
Очередная утка, запущенная турецкими СМИ.
Jum13
Jum13
сегодня в 11:38
Откуда у Федуна столько денег? Ему еще уголовника с зоны доставать - так можно и по миру пойти
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
сегодня в 11:37
cska plus:
Снова негр даже очень похож на промеса, такой же губошлёп.
Так это на замену Промесу, я так понимаю, пока тот в Испании отсиживать будет
cska plus
cska plus
сегодня в 11:36
Снова негр даже очень похож на промеса, такой же губошлёп.
cska.78
cska.78
сегодня в 11:34
По цвету кожи подходит, осталось туркам выдоить с Федуна побольше!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:34
как всегда еще одного зулуса берут
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