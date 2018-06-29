«Спартак» предложил 9 млн евро за футболиста «Галатасарая»

Турецкие СМИ информируют, что «Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по вингеру Гарри Родригесу в размере 9 млн евро.

Сообщается, что агент 27-летнего футболиста на следующей неделе прибудет в Стамбул, чтобы обсудить с боссами турецкого клуба будущее игрока.

Боссы «желто-красных» считают это предложение недостаточно весомым и хотят выручить за кабовердинца как минимум 15 млн евро.

Родригес забил 9 голов в минувшем сезоне и помог «Галатасараю» выиграть чемпионат Турции.

Зимой сообщалось, что футболистом интересуются клубы из топ-5 лиг Европы.