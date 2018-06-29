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Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки»

сегодня, 13:54

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, каким человеком в жизни является главный тренер национальной команды Станислав Черчесов:

«Есть поверье, что Черчесов жесткий мужик, который не дает никому расслабляться? Саламыч только кажется таким человеком: жестким и даже тираном. Но это совершенно не так.

Это человек, который поиграл в Европе. Человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Никто не напрягает, никто не тиранит. Ничего такого нет. Все в меру, все хорошо.

Мое самое нелюбимое упражнение? Соригинальничать можно? Доставать мяч из сетки в игре. Это самое нелюбимое, самое противное. Для любого вратаря, кто бы что ни говорил».

Напомним, 1 июля россияне сыграют против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska.78
сегодня в 16:24
cska.78:
Лучше раз выиграть еврокубок(что пищевику не грозит), чем считать полуфиналы и четвертьфиналы :)
ВСе верно !!! Важен конечный результат!!!
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 15:33
cska.78:
Лучше раз выиграть еврокубок(что пищевику не грозит), чем считать полуфиналы и четвертьфиналы :)
ну выиграли и выиграли) молодцы, че сказать) вот только было это 15 лет назад
cska.78
cska.78 ответил fcspartak
сегодня в 15:31
fcspartak:
лучше 7 за одну игру, чем 43 игры подряд
Лучше раз выиграть еврокубок(что пищевику не грозит), чем считать полуфиналы и четвертьфиналы :)
fcspartak
fcspartak ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 15:27
Дед за ЦСКА:
Не прав, лучший в этом деле Семьлихов - 7 за одну иргу.))).
лучше 7 за одну игру, чем 43 игры подряд
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:27
Терпи ихааарь, рекорды требуют жертв)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:15
Игарь ...Игарь...Хороший он парень с одной стороны...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ProTest_85
сегодня в 15:10
ProTest_85:
Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки, но мне не привыкать, т.к. я лучший в этом деле и мне есть чем гордится".
Не прав, лучший в этом деле Семьлихов - 7 за одну иргу.))).
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:04
При всем уважении к Игорю,но ему на ЧМ или ЧЕ делать нечего-одни привозы каждый чемпионат!!!!!!!!!!!Да и один раз он меня конечно разочаровал в не футбольном плане,когда столкнулся с Веллитоном,и потом последнего просто загнобили за игровой момент и что еще обсурдней,за то что травмировал(кстати абсолютно игровой момент) игрока сб России!!!!!!!!!!!!!Это вот было конечно по скотски!!!!!!!А так Игорёк приличный вратарь,но вот с ЧЕ а особенно с ЧМ у него не складывается вообще!!!!!!!!!!!!!Скоро матч Россия-Испания и ведь всю игру может решить один эпизод и не хотелось бы то бы это был как 1-й гол от Уругвая или 1-й гол от Кореи на прошлом ЧМ!!!!!!!!!!!
Red_team
Red_team
сегодня в 14:44
Зачем тогда Игорян делает это упражнение чаще чем машет ресницами?
Знатог
Знатог
сегодня в 14:43
Уже репетирует?
Jum13
Jum13
сегодня в 14:37
Странно. А Селихову нравится
cska.78
cska.78 ответил LOpp
сегодня в 14:37
LOpp:
Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки 43 матча подряд»
Семьлихов за матч 7 раз вынимает :)
ProTest_85
ProTest_85
сегодня в 14:36
Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки, но мне не привыкать, т.к. я лучший в этом деле и мне есть чем гордится".
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:35
Березуцкие уйдут, упражнение будет актуально.
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 14:30
Сейчас куча шуток прилетит.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:19
Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки 43 матча подряд»
борька
борька
сегодня в 14:17
Надо Игорек, надо!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:03
Акинфеев уважает Саламыча, а болелы цска нет...
Вопрос: Кто его лучше знает как тренера? ))...
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 14:02
А ЕСЛИ ОТ ИСПАНЦЕВ ДОСТОВАТЬ ТО КАК!!??
Efimych
Efimych
сегодня в 13:59
купитя игаряну сумку а то авоськи яму ужо надаели
cska.78
cska.78
сегодня в 13:57
Всем киперам это не нравится :)
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