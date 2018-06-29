Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, каким человеком в жизни является главный тренер национальной команды Станислав Черчесов:

«Есть поверье, что Черчесов жесткий мужик, который не дает никому расслабляться? Саламыч только кажется таким человеком: жестким и даже тираном. Но это совершенно не так.

Это человек, который поиграл в Европе. Человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Никто не напрягает, никто не тиранит. Ничего такого нет. Все в меру, все хорошо.

Мое самое нелюбимое упражнение? Соригинальничать можно? Доставать мяч из сетки в игре. Это самое нелюбимое, самое противное. Для любого вратаря, кто бы что ни говорил».

Напомним, 1 июля россияне сыграют против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.