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«Рубин» заключил контракт с воспитанником «Спартака»

сегодня, 14:12

К составу «Рубина» присоединился 23-летний голкипер белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» Иван Коновалов. С 23-летним игроком заключен контракт на четыре года.

Коновалов является воспитанником московского «Спартака», выступал за молодежную команду «Амкара» и в сербских клубах «Раднички» и «Бачка».

Прошлым летом вратаря просматривал ЦСКА.

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Все комментарии
Завтра
Завтра ответил ziborock
сегодня в 17:18
ziborock:
По моему Зенит разбавлен "кем-то другим, помимо "немытых" настолько, что дальше только "зулусы"! Нацпроект себя не оправдывает, в ЧР пятый, в сборную взяли пару человек и те косячат! В ЛЧ попасть не могут, только и остается рейтингом УЕФА хвастать! Так что можно написать о Зените?! Вон в Рамблере на заглавной: "«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова", читай!
Где твой Спартак был в период с 2002 по 2017, не подскажешь?)))
И что вы сделали для российского футбола? Например, какой вклад "Спартака" в 3 места в Лиге Чемпионов? И 6ое место России в рейтинге Ассоциаций? А?)
Правильный ответ: - "Никакого вообще!"
Так что тссс там! Спасибо скажи нам и коням что вы в Квалификацию ЛЧ попадаете с 3 места!!!

О Зените сегодня, можно написать гораздо больше чем о "Спартаке" - от этого у вас и бомбёжка, потому что 90ые кончились.

А вообще, какой мне резон с 16 места что-то доказывать "сто восьмым"?))) За меня уже всё сказали цифры. Вот будете хотя бы к ТОП-30 подбираться - тогда и поговорим. Внимание моё заслужишь))
А пока у вас в "соперниках" по рейтингу "Мальмё" и румынская "Астра", а молдавский "Шериф" обгоняет вас на 9 позиций, и азербайджанский "Карабах" на 35 позиций выше - чё с вами разговаривать? Какой толк?
Вот 39 "Лудогорец" обгоните - тогда поговорим. Ну хотя бы 45ую "Викторию Пльзень". Ладно, чтобы более реально было - 85 "Динамо" Москва, которое год отыграло в ФНЛ обгоните - можно будет спорить о чём-то.

А пока что - можешь с болельщиками датского "Норшелланда" поговорить, они как раз от вас на 92 позиции отстают. Ровно настолько же, насколько вы позади Зенита!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ziborock
сегодня в 17:17
ziborock:
По моему Зенит разбавлен "кем-то другим, помимо "немытых" настолько, что дальше только "зулусы"! Нацпроект себя не оправдывает, в ЧР пятый, в сборную взяли пару человек и те косячат! В ЛЧ попасть не могут, только и остается рейтингом УЕФА хвастать! Так что можно написать о Зените?! Вон в Рамблере на заглавной: "«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова", читай!
Чукча не читатель - чукча писатель. В основном - всяких глупостей.
ziborock
ziborock ответил Завтра
сегодня в 17:00
Завтра:
Когда авторов "разбавят" кем-то другим, помимо "мясных"!
По моему Зенит разбавлен "кем-то другим, помимо "немытых" настолько, что дальше только "зулусы"!
Нацпроект себя не оправдывает, в ЧР пятый, в сборную взяли пару человек и те косячат! В ЛЧ попасть не могут, только и остается рейтингом УЕФА хвастать! Так что можно написать о Зените?! Вон в Рамблере на заглавной: "«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова", читай!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:49
У господина завтра произошел подрыв))
Он наверное не заметил, наплыва антиСпартаковских клонов с примитивным хейтом. Ну, или лицемерит. Лично я склоняюсь - ко второму варианту.
Завтра
Завтра ответил смещной
сегодня в 16:38
смещной:
Надо кооперироваться короче. С этими литейными и альборетами адекватного общения не светит. Везде одно и тоже "пупсики, зулусы", "пупсики, зулусы". Любому нормальному человеку это покажется ненормальным и только адменам соккера флуд по кайфу.
Надо кооперироваться короче. С этими AntiherQ1488 и Казанскими адекватного общения не светит.
Везде одно и тоже "бакланы, аргентинцы", "бакланы, аргентинцы". Любому нормальному человеку это покажется ненормальным и только адменам соккера флуд по кайфу.
Завтра
Завтра ответил ziborock
сегодня в 16:37
ziborock:
Когда уже на Соккере появится новость о покупке воспитанника Зенита?!)))
Когда авторов "разбавят" кем-то другим, помимо "мясных"!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:51
Пришел дон страпон, и одним движением мышки, всех убрал из популярных)) Мастер бесконтактного дизлайка))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил смещной
сегодня в 15:31
У баклана мозжечек с гулькин нос, че хотел-то). Память короткая. Слово дал, тут же забрал, ну, или забыл))). Отсюда одно и то же).
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил ziborock
сегодня в 15:30
ziborock:
Когда уже на Соккере появится новость о покупке воспитанника Зенита?!)))
Воспитанник зенита - Степан Литейный, перешел в 8 класс.
ziborock
ziborock
сегодня в 15:22
Когда уже на Соккере появится новость о покупке воспитанника Зенита?!)))
смещной
смещной ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:05
AntiherQ1488:
После тебя, надо новый соккер заводить) Все, своими клонами заполонил)
Надо кооперироваться короче. С этими литейными и альборетами адекватного общения не светит.
Везде одно и тоже "пупсики, зулусы", "пупсики, зулусы". Любому нормальному человеку это покажется ненормальным и только адменам соккера флуд по кайфу.
compka
compka
сегодня в 14:58
Полноватый немного, но думаю пару лишних килограмм сбросит. Бердыев просто не позволит этой массе тела стоять на воротах ...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 14:56
Литейный 4:
После спартаковской школы надо туркмену заново переучивать игре в футбол. Гыгыгы
После тебя, надо новый соккер заводить) Все, своими клонами заполонил)
Jum13
Jum13 ответил Георгий Додонов
сегодня в 14:50
Георгий Додонов:
Везде воспитанники Спартака.
Кроме самого спартака
Казанский
Казанский
сегодня в 14:48
Это нормально.Джанаев не соврет))
Alista
Alista ответил Литейный 4
сегодня в 14:40
Литейный 4:
После спартаковской школы надо туркмену заново переучивать игре в футбол. Гыгыгы
Скорее учить заново не хватать семь мячей к ряду.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:32
После спартаковской школы надо туркмену заново переучивать игре в футбол. Гыгыгы
старина
старина
сегодня в 14:27
Купил Рубин,воспитанник Спартака,бомбить будет у лазурок и понек
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 14:20
Везде воспитанники Спартака.
Abverin
Abverin
сегодня в 14:17
В 23 года пошатался по клубам вдоволь.
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