«Рубин» заключил контракт с воспитанником «Спартака»

К составу «Рубина» присоединился 23-летний голкипер белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» Иван Коновалов. С 23-летним игроком заключен контракт на четыре года.
Коновалов является воспитанником московского «Спартака», выступал за молодежную команду «Амкара» и в сербских клубах «Раднички» и «Бачка».
Прошлым летом вратаря просматривал ЦСКА.
Везде одно и тоже "пупсики, зулусы", "пупсики, зулусы". Любому нормальному человеку это покажется ненормальным и только адменам соккера флуд по кайфу.
Везде одно и тоже "пупсики, зулусы", "пупсики, зулусы". Любому нормальному человеку это покажется ненормальным и только адменам соккера флуд по кайфу.