«Рубин» заключил контракт с воспитанником «Спартака»

К составу «Рубина» присоединился 23-летний голкипер белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» Иван Коновалов. С 23-летним игроком заключен контракт на четыре года.

Коновалов является воспитанником московского «Спартака», выступал за молодежную команду «Амкара» и в сербских клубах «Раднички» и «Бачка».

Прошлым летом вратаря просматривал ЦСКА.