«Аталанта» оформила трансфер защитника «Интера» Беттеллы

18-летний центральный защитник «Интера» Давиде Беттелла связал свое будущее с «Аталантой». За «нерадзурри» остается право обратного выкупа.

Оборонец выступал в молодежной команде «Интера» и считается одним из самых талантливых молодых игроков Италии в своем амплуа.

Миланский клуб планирует продать еще несколько своих воспитанников, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей. По неофициальной информации, стоимость трансфера Беттеллы составила 7 млн евро.

Ранее «Аталанта» объявила о трансфере полузащитника плоцкой «Вислы» Аркадиуша Рецы.