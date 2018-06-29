  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

«Аталанта» оформила трансфер защитника «Интера» Беттеллы

сегодня, 14:58

18-летний центральный защитник «Интера» Давиде Беттелла связал свое будущее с «Аталантой». За «нерадзурри» остается право обратного выкупа.

Оборонец выступал в молодежной команде «Интера» и считается одним из самых талантливых молодых игроков Италии в своем амплуа.

Миланский клуб планирует продать еще несколько своих воспитанников, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей. По неофициальной информации, стоимость трансфера Беттеллы составила 7 млн евро.

Ранее «Аталанта» объявила о трансфере полузащитника плоцкой «Вислы» Аркадиуша Рецы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Саутгемптон» подписал молодого форварда «Базеля»
Сегодня, 16:24 2
Защитник сборной Швейцарии Ланг перешел в гладбахскую «Боруссию»
Сегодня, 15:49 0
Денис Бойко заключил 5-летний контракт с киевским «Динамо»
Сегодня, 14:42 3
Мусса Думбия перебрался из «Ростова» в «Реймс»
Сегодня, 05:57 5
«Рома» подписала 18-летнего французского центрбека
Вчера, 21:19 2
«Шальке» подписал 4-летний контракт с воспитанником «Реала»
Вчера, 21:10 2
Обсудить
Все комментарии
joma_inter
joma_inter
сегодня в 16:36
Удачи главное черно синюю цвета будешь защищать а не черно белую!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100