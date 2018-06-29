«Аталанта» оформила трансфер защитника «Интера» Беттеллы

18-летний центральный защитник «Интера» Давиде Беттелла связал свое будущее с «Аталантой». За «нерадзурри» остается право обратного выкупа.
Оборонец выступал в молодежной команде «Интера» и считается одним из самых талантливых молодых игроков Италии в своем амплуа.
Миланский клуб планирует продать еще несколько своих воспитанников, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей. По неофициальной информации, стоимость трансфера Беттеллы составила 7 млн евро.
Ufficiale l’ingaggio del difensore Davide #Bettella 💪💪 #EuAtalanta 🇪🇺🇪🇺#GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 29 июня 2018 г.
🔎 https://t.co/U7xYVxbfv5
Benvenuto Davide! pic.twitter.com/T0KdxHvVy7
Ранее «Аталанта» объявила о трансфере полузащитника плоцкой «Вислы» Аркадиуша Рецы.