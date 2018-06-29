  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Ерохин: «Страха перед матчем с Испанией точно нет»

сегодня, 15:32
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Полузащитник сборной России Александр Ерохин оправился от травмы и готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании в общей группе команды. Игрок делится ожиданиями от встречи:

«В команде нет успокоенности после выхода из группы на чемпионате мира. Готовимся, как и к остальным матчам, но при этом понимаем, что в предстоящей встрече будет решаться все. Поэтому мы выйдем на поле с полной концентрацией.

Определенное волнение, как и перед каждым матчем, естественно, присутствует. Но это даже не волнение, а азарт. А вот страха точно нет, поскольку перед стартом матча шансы на победу у каждой команды изначально равны.

Я полностью оправился от травмы. У меня было повреждение, которое не позволяло мне подойти в полной физической готовности к матчу. Но после необходимого перерыва возобновил тренировки».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба готов встать в ворота в матче против Испании, если потребуется
Сегодня, 14:20 28
Акинфеев: «Мое самое нелюбимое упражнение — доставать мяч из сетки»
Сегодня, 13:54 21
Рейнгольд - о сборной Германии: «Голова хочет, сердце рвётся, а ноги не двигаются»
Сегодня, 08:59 16
Гершкович: «У сборной России появилась игра, а самое главное - чувствовался кураж»
Сегодня, 08:43 13
Деменко: «Если Дзюба здорово сыграет с Испанией, на него обратят внимание в Англии»
Сегодня, 08:24 13
Рейнгольд: «Я бы в матче против Испании поставил тандем Смолова и Дзюбы»
Сегодня, 08:12 53
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:50
Желаю нашей сборной победы будем болеть
Efimych
Efimych
сегодня в 16:06
на полю ероху нихто ни выпустить патаму и нетути страху
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:39
Да тебе на лавке чего бояться-то...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 15:38
Гы гы) Ерохину то чего бояться, все равно на лавке будет сидеть)
Glodor
Glodor
сегодня в 15:33
Ерохину все равно с кем играть, играет со всеми одинаково бездарно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100