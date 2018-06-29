Ерохин: «Страха перед матчем с Испанией точно нет»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин оправился от травмы и готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании в общей группе команды. Игрок делится ожиданиями от встречи:

«В команде нет успокоенности после выхода из группы на чемпионате мира. Готовимся, как и к остальным матчам, но при этом понимаем, что в предстоящей встрече будет решаться все. Поэтому мы выйдем на поле с полной концентрацией.

Определенное волнение, как и перед каждым матчем, естественно, присутствует. Но это даже не волнение, а азарт. А вот страха точно нет, поскольку перед стартом матча шансы на победу у каждой команды изначально равны.

Я полностью оправился от травмы. У меня было повреждение, которое не позволяло мне подойти в полной физической готовности к матчу. Но после необходимого перерыва возобновил тренировки».