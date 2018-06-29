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Матч «Зенита» со «Слованом» отменен из-за продолжительных ливней

сегодня, 16:10

«Зенит» не смог провести товарищеский матч с братиславским «Слованом» в связи с неблагоприятными погодными условиями. Встреча должна была начаться в 16:00 по московскому времени.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями команды приняли решение отменить матч. Вместо этого „сине-бело-голубые“ проведут тренировку, после чего отправятся в аэропорт.

Натуральное поле стадиона, где было запланировано проведение игры, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней», - сообщила пресс-служба петербургского клуба.

8 июля «Зенит» сразится с московским «Динамо», а 17 июля — с «Дженоа».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 17:21
Литейный 4:
После Ливерпуля узнали. Теперь в евротурнирах букмекерские конторы будут брать ставки на обновоение антирекорда пупсиками. Гыгыгы.
опять своих боевых кракенов выпустил?) весь топ заполонили.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Abradva
сегодня в 17:07
Abradva:
Лучше спартак из второй сотни УЕФА, о котором мало кто знает в Европе.
После Ливерпуля узнали. Теперь в евротурнирах букмекерские конторы будут брать ставки на обновоение антирекорда пупсиками. Гыгыгы.
Abradva
Abradva
сегодня в 16:55
Лучше спартак из второй сотни УЕФА, о котором мало кто знает в Европе.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Begemott
сегодня в 16:52
Begemott:
Это слезы Манчини и Луческу, что Зенит выбрал достойного соперника, а не семинолный спартак.
Ну окей, обойдемся без пятиместного зенита.
Begemott
Begemott ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:50
AntiherQ1488:
Или это слезы луческу и манчинни, высыхали, копились, набрали критическую массу и обрушились на лазурные головы))
Это слезы Манчини и Луческу, что Зенит выбрал достойного соперника, а не семинолный спартак.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 16:48
Стыдно за спартак, что у него основной соперник Чертаново.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 16:47
Даже ливень решил таких слабых соперников оставить пупсикам.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:46
Это свиньи решили по соедству снять базу и началось.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:26
Или это слезы луческу и манчинни, высыхали, копились, набрали критическую массу и обрушились на лазурные головы))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:20
небесные силы не смогли на это смотреть и расплакались))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:15
А тренироваться будут в кабаках поскольку поле один хрен испорчено...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 16:13
А можно Зенит отменить?
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