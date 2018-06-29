Матч «Зенита» со «Слованом» отменен из-за продолжительных ливней

«Зенит» не смог провести товарищеский матч с братиславским «Слованом» в связи с неблагоприятными погодными условиями. Встреча должна была начаться в 16:00 по московскому времени.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями команды приняли решение отменить матч. Вместо этого „сине-бело-голубые“ проведут тренировку, после чего отправятся в аэропорт.

Натуральное поле стадиона, где было запланировано проведение игры, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней», - сообщила пресс-служба петербургского клуба.

8 июля «Зенит» сразится с московским «Динамо», а 17 июля — с «Дженоа».