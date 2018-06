«Саутгемптон» подписал молодого форварда «Базеля»

«Саутгемптон» представил новичка. Им стал 23-летний нападающий «Базеля» Мохамед Эльюнусси. Контракт рассчитан на пять лет. По неофициальной информации, стоимость трансфера составила порядка 16 млн евро.

В минувшем сезоне футболист 33 матча в чемпионате Швейцарии, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. На счету Эльюнусси также 16 игр в составе сборной Норвегии.

Our second summer signing...@moielyo is a Saint! 😇 #saintsfc pic.twitter.com/6KSLgytd15