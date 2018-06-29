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«Саутгемптон» подписал молодого форварда «Базеля»

сегодня, 16:24

«Саутгемптон» представил новичка. Им стал 23-летний нападающий «Базеля» Мохамед Эльюнусси. Контракт рассчитан на пять лет. По неофициальной информации, стоимость трансфера составила порядка 16 млн евро.

В минувшем сезоне футболист 33 матча в чемпионате Швейцарии, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. На счету Эльюнусси также 16 игр в составе сборной Норвегии.

«Базель» также сегодня расстался с защитником Михаэлем Лангом.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 17:02
Удачи!
DXTK
DXTK
сегодня в 17:01
Как же так Ливерпуль пропустил еще одного Мохамеда, они же так искали.
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