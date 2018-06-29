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Дешам: «Месси непредсказуем. Он способен небольшим движением изменить ситуацию»

сегодня, 16:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Аргентины и отдельно выделил Лионеля Месси:

«Конечно, у нас есть игроки, выступающие в Испании, как и Месси, но это не означает, что мы автоматически получаем преимущество. Если они играли против него, это еще не означает, что мы полностью его обезвредим. Месси - это Месси, которого отличает его талант. Он способен небольшим движением изменить ситуацию на поле, он непредсказуем, в этом часть его уникальности.

У Месси 127 матчей за сборную за плечами, десятки голов. Главное - нейтрализовать его, но он способен небольшим усилием изменить результат игры. У нас есть несколько вариантов того, как ограничить его влияние на игру сборной Аргентины».

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Nazi
Nazi
сегодня в 17:09
Не чморись Дешамиус, стыдоба:)))

Это простой гнум взращенный на лейси.

Просто начните уже играть так, как должна играть сб. Франции!!!
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