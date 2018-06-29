Дешам: «Месси непредсказуем. Он способен небольшим движением изменить ситуацию»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Аргентины и отдельно выделил Лионеля Месси:
«Конечно, у нас есть игроки, выступающие в Испании, как и Месси, но это не означает, что мы автоматически получаем преимущество. Если они играли против него, это еще не означает, что мы полностью его обезвредим. Месси - это Месси, которого отличает его талант. Он способен небольшим движением изменить ситуацию на поле, он непредсказуем, в этом часть его уникальности.
У Месси 127 матчей за сборную за плечами, десятки голов. Главное - нейтрализовать его, но он способен небольшим усилием изменить результат игры. У нас есть несколько вариантов того, как ограничить его влияние на игру сборной Аргентины».
Это простой гнум взращенный на лейси.
Просто начните уже играть так, как должна играть сб. Франции!!!
Это простой гнум взращенный на лейси.
Просто начните уже играть так, как должна играть сб. Франции!!!