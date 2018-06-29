Куртуа: «Мы должны показать, что готовы стать чемпионами мира»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда нацелена выиграть чемпионат мира, поэтому должна показать свою силу в матче 1/8 финала с Японией и в гипотетической встрече с бразильцами в четвертьфинале.

«Перед началом матча было достаточно разговоров о том, что команды будут биться не за лидерство в группе, а за второе место и более легкую сетку в плей-офф. Все это не больше чем зависть тех, кто ничего не добился и может лишь притворяться экспертом, ведь сейчас той же Англии надо пройти Колумбию. Нам надо готовиться к 1/8 финала против Японии, но уже сейчас нужно держать в голове, что на стадии 1/4 финала мы можем сыграть с бразильцами, и нашей сборной в ближайших двух матчах нужно будет показать всем, что мы готовы стать чемпионами.

Япония - это хорошая и сильная команда. Да, возможно у них нет ни одной звезды мирового уровня, зато у них есть тактическое и единое целое, а также настрой на борьбу на все 120 минут и даже больше. Мы ожидаем крайне сложной игры, ведь соперник выйдет на матч против нашей сборной, как на последний в своей жизни. Мы добились большого прогресса на тактическом уровне и 2 июля приложим все усилия, чтобы победить».

Матч Бельгия - Япония пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.