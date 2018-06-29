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Марио Гомес: «Даже на второй день после вылета с ЧМ-2018 я все еще чувствую себя д***мово»

сегодня, 19:28

Нападающий сборной Германии Марио Гомес признался, что он очень тяжело переживает вылет команды с ЧМ-2018.

«К сожалению, нашей мечте не суждено сбыться. Даже на второй день после вылета я все еще чувствую себя д***мово. Мы плохо сыграли на мундиале, поскольку не были единой командой. Сейчас на нас обрушилось много критики. Не думал, что такая замечательная команда столь рано вылетит с мундиаля», - написал Гомес в инстаграме.

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Все комментарии
iNels
iNels
сегодня в 23:02
"Не думал, что такая замечательная команда столь рано вылетит с мундиаля"

если бы она была замечательной, она бы и не вылетела))
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 21:51
Хорошо, что вылетели, а то вам единственным всё не так было, даже трава на поле.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 21:29
Без смеха такое нашему человеку не прочесть. 2 дня - ну прямо как полжизни, не иначе. Очень показательная фраза, говорящая о том, как человек воспринимает неудачи.
борька
борька
сегодня в 21:16
Колхозная команда
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 20:01
Нецензурная брань,на крайняк угроза физическим насилием)
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:36
2 дня это мало. Надо чтобы вы все привыкали уже к этому.
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