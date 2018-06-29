Марио Гомес: «Даже на второй день после вылета с ЧМ-2018 я все еще чувствую себя д***мово»

Нападающий сборной Германии Марио Гомес признался, что он очень тяжело переживает вылет команды с ЧМ-2018.

«К сожалению, нашей мечте не суждено сбыться. Даже на второй день после вылета я все еще чувствую себя д***мово. Мы плохо сыграли на мундиале, поскольку не были единой командой. Сейчас на нас обрушилось много критики. Не думал, что такая замечательная команда столь рано вылетит с мундиаля», - написал Гомес в инстаграме.