ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой»

Московский ЦСКА провел товарищеский матч на сборе в Австрии. «Армейцы» сыграли вничью с местным футбольным клубом «Адмира».
Зюдштадт, стадион «БСФЗ-Арена»
ЦСКА - «Адмира» 1:1 (1:1)
Голы: Чалов 20 - Лубега 27.
Состав ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников (Бийол 72), Чернов, Бистрович, Тикнизян, Гордюшенко (Ефремов 46), Хосонов, Витиньо (Пухов 78), Чалов, Жемалетдинов (Жиронкин 69).
Понравилась игра, особенно под градом. Успешных сборов ЦСКА.
Понравилась игра, особенно под градом. Успешных сборов ЦСКА.