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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой»

сегодня, 19:49
АдмираЛоготип футбольный клуб Адмира (Модлинг)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский ЦСКА провел товарищеский матч на сборе в Австрии. «Армейцы» сыграли вничью с местным футбольным клубом «Адмира».

Зюдштадт, стадион «БСФЗ-Арена»

ЦСКА - «Адмира» 1:1 (1:1)
Голы: Чалов 20 - Лубега 27.

Состав ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников (Бийол 72), Чернов, Бистрович, Тикнизян, Гордюшенко (Ефремов 46), Хосонов, Витиньо (Пухов 78), Чалов, Жемалетдинов (Жиронкин 69).

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:32
Ангел неБесГрешен:
Лишний раз убеждсь, что деньги зло. Водились у гинера шекели-покупал Дешевых ниггеров. А обнищал-свою мододежь стал подтягивать...
Вот лишний раз убеждаюсь, вроде за взрослых адекватных выдаёте себе, но порой, такую .... пишите))ну реально дети дауну
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 23:14
затоптали конявых. Ничего не умеют
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 23:10
твои подковы я давно свернул своими аргументами ,мы с финалистом ЛЧ до конца бились за выход в плэйофф,а не безволие с мертвым арсеналом показывали в ЛЕ
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Пупсиков эксперт
сегодня в 22:57
Пупсиков эксперт:
Играл бы спартак с Адмирой, 7-0 было бы обеспечено.
ты не эксперт!сними парик все знают что ты литейного клон!!!
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 22:56
Европа уже об этом и не помнит, так же как о том, что какой то цска из России случайно выиграл кубок УЕФА))...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил mugik1973
сегодня в 22:30
mugik1973:
Дед. После 0:7 влететь игрокам 0:3 это только ЦСКА может
СпаМ согласен, ЗНАМЕНИТ, но СКАНДАЛАМИ (то Глушаковские бани с пупсиками, то бедный Промес)))))).
Дома можно и 0:3, а в Европе только СпаМ так может.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 22:24
16! клуб не попал в лч, и занял 5е место. Все, что нужно знать о рейтингах.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 22:24
    mugik1973
    mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 22:20
    Дед. После 0:7 влететь игрокам 0:3 это только ЦСКА может
    mugik1973
    mugik1973 ответил Пупсиков эксперт
    сегодня в 22:18
    Естественно. А кто играл с Ливерпулем настоящим? Зенит или ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
    сегодня в 22:18
    MALOVAR:
    Лучшие это Спартак и Краснодар
    Не смеши мои серебряные подковы своим бронзовым пятачком. От СпаМа (0:7) Европа смеяться устала. Ха, Ха, Ха!!!
    Зенит - 16, ЦСКА - 35,СпаМ - 108 в рейтинге КУЕФА.
    60spartak na cska
    60spartak na cska ответил Зенит супер сила
    сегодня в 22:18
    Зенит супер сила:
    Зенит и ЦСКА лучшие команды России!!! спapтак худшая!!!
    да !согласен !зенит сильнейший среди 5местных!
    Зенит супер сила
    Зенит супер сила ответил MALOVAR
    сегодня в 22:18
    MALOVAR:
    Лучшие это Спартак и Краснодар
      mugik1973
      mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
      сегодня в 22:16
        mugik1973
        mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
        сегодня в 22:15
          mugik1973
          mugik1973 ответил Зенит супер сила
          сегодня в 22:12
          В чем? То что пролетают Спартаку
          MALOVAR
          MALOVAR ответил Зенит супер сила
          сегодня в 22:11
          Лучшие это Спартак и Краснодар
          Зенит супер сила
          Зенит супер сила
          сегодня в 22:06
          Зенит и ЦСКА лучшие команды России!!! спapтак худшая!!!
          MALOVAR
          MALOVAR
          сегодня в 21:48
          Чалов Стасу превет передал
          а Головин смотрю и здесь в состав не попал
          Abverin
          Abverin
          сегодня в 21:43
          Задел сделан.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил МКС
          сегодня в 21:43
          МКС:
          Звиняйте батьку , я и не знал что конифей это вся основа ЦСКА.
          Посмотри состав, кто играл с Адмира Ваккер,В сборной кроме Игоря Головин, Игнашевич, Дзага( травма), Фернендес и того пол команды.Вот пупсиков в сборной (кроме Самедова) играющих нет.
          МКС
          МКС ответил Дед за ЦСКА
          сегодня в 21:33
          Дед за ЦСКА:
          Явный тролль, матч не смотрел, а комментировать лезет. Основа была у соперника( вице чемпионы Австрии, будут играть в евро кубках), а у ЦСКА основа в сборной России. Пупсики играют в СпаМе.
          Звиняйте батьку , я и не знал что конифей это вся основа ЦСКА.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил МКС
          сегодня в 21:31
          МКС:
          Армейские пупсики основой сыграли с австрийскими малышами. Итог предсказуем, без своих судьишек даже мальчишек из дворовой команды обыграть не могут.
          Явный тролль, матч не смотрел, а комментировать лезет. Основа была у соперника( вице чемпионы Австрии, будут играть в евро кубках), а у ЦСКА основа в сборной России.
          Пупсики играют в СпаМе.
          Serg_Diamond
          Serg_Diamond
          сегодня в 21:30
          причем тут вообще результат! это просто товарняк для поддержания тонуса
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 21:25
          Лишний раз убеждсь, что деньги зло.
          Водились у гинера шекели-покупал
          Дешевых ниггеров. А обнищал-свою мододежь
          стал подтягивать...
          МКС
          МКС
          сегодня в 21:23
          Армейские пупсики основой сыграли с австрийскими малышами. Итог предсказуем, без своих судьишек даже мальчишек из дворовой команды обыграть не могут.
          Сергеевич вернулся 1
          Сергеевич вернулся 1 ответил CSKA Rek
          сегодня в 21:21
          А че Промес?). Бьет-значит любит. Ты видимо не любишь).
          Может за дело дал, если булками вильнула). Ты возможно стерпел бы и ходил с тем, что носят лоси).
          Так что не судите Промеса в этой истории. У каждого в жизни могут и бывают семейные неурядицы.
          Почему мне неинтересно, Рекс?). Надо же знать самую лучшую молодежь комбинатора).
          neomessi
          neomessi
          сегодня в 21:19
          Боже из-за одного тов.игры устроили тут срач, детский сад!
          AntiherQ1488
          AntiherQ1488 ответил CSKA Rek
          сегодня в 21:19
          CSKA Rek:
          если тебе здесь не интересно ,там для тебя новость написали, как промес жену отмахал. Иди и там расскажи какой он хороший
          Где факты то? Головин в Ювентусе. Уже как месяц - типа факт.
          saha100
          saha100
          сегодня в 21:12
          Уже лубеги коням забивают. Кабздец
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