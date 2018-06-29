Мартинес: «У меня сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче с Англией»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал Аднана Янузая за его игру в матче 3-го тура группового этапа М-2018 с командой Англии.

Напомним, что Янузай стал автором единственного гола в матче.

«Честно говоря, у меня вчера сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче против команды Англии. За 86 минут игрового времени, с одной стороны, он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, с другой - он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой, но надеюсь, что я все же ошибаюсь. Например, тот же Миши Батшуайи постоянно рвался вперед и старался обострять», - сказал Мартинес.