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Мартинес: «У меня сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче с Англией»

сегодня, 20:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес раскритиковал Аднана Янузая за его игру в матче 3-го тура группового этапа М-2018 с командой Англии.

Напомним, что Янузай стал автором единственного гола в матче.

«Честно говоря, у меня вчера сложилось двоякое впечатление от игры Янузая в матче против команды Англии. За 86 минут игрового времени, с одной стороны, он проявил себя как техничный футболист высокого уровня, с другой - он не хотел идти вперед. Я крайне разочарован его игрой, но надеюсь, что я все же ошибаюсь. Например, тот же Миши Батшуайи постоянно рвался вперед и старался обострять», - сказал Мартинес.

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Все комментарии
owl_fake
owl_fake
сегодня в 23:18
А то что этот матч-поддавки был, мягко говоря, очень странным физрука не смущает?
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