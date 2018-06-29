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Булыкин: «Надеюсь, наша сборная продолжит и дальше нас удивлять»

сегодня, 20:14

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что подопечные Станислава Черчесова, выйдя в плей-офф чемпионата мира, преподнесли приятную неожиданность для общественности. По словам Булыкина, он надеется, что Россия и дальше продолжит приятно удивлять. В 1/8 финала команда сыграет с Испанией.

«На этом чемпионате мира было много сюрпризов. Удивили со знаком минус, конечно, команды Германии, Аргентины и Японии, со знаком плюс - сборная России. Надеемся, что наша сборная продолжит и дальше нас удивлять.

Англичане, хорваты и бельгийцы прогнозируемо выступили хорошо. Надеюсь, что все-таки сможет прибавить сборная Аргентины, но им будет непросто, хотя и все ждут от [Лионеля] Месси чуда. Также серьезно настроены команды Франции и Бразилии, поэтому нас ждет интересная концовка чемпионата.

Мы знаем много примеров, когда команды играли невыразительно на групповой стадии, а потом выигрывали титул. Не могу сказать, кто станет чемпионом. Здесь нужно угадывать, потому что футбол непредсказуем, за это мы его и любим».

Испания – соперник России

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 23:23
Уберите подальше от футбола этого мажора! Палыч, гони его из "Локо"!
Accinit
Accinit
сегодня в 21:57
Примерно так, как удивлял Булыкин.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:14
Вся надежда на Игнашевича.
Заброда
Заброда
сегодня в 20:57
Уже столько наудивляли, что лучше пусть в футбол сыграют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:50
После победы нашей сборной над испанцами - передача "Удивительное рядом" с её ведущим Д.Булыкиным будет переименована в "Очевидное - невероятное"......
drug01
drug01
сегодня в 20:34
Согласны на лучшее!
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