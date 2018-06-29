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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Сон-Ен Ки перешел в «Ньюкасл»

сегодня, 21:12

Полузащитник Сон-Ен Ки перешел в «Ньюкасл». Футболист перебрался в стан «сорок» на правах свободного агента, так как его контракт с «Суонси» истек. Договор корейца с «Ньюкаслом» рассчитан на 2 года.

Сон-Ен Ки провел в «Суонси» шесть сезонов. За это время он отыграл 162 матча и выиграл Кубок Лиги. В активе 29-летнего игрока также 105 матчей в составе сборной Южной Кореи.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:55
Корейцы заработали жирный + в репутации...

На мой вкус Сон в Тотене не менее важная фигура, чем жадный до славы Харри
Almazny
Almazny
сегодня в 21:53
Удачи Сону в Ньюкасле.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 21:48
хорош как игрок
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