Полузащитник Сон-Ен Ки перешел в «Ньюкасл». Футболист перебрался в стан «сорок» на правах свободного агента, так как его контракт с «Суонси» истек. Договор корейца с «Ньюкаслом» рассчитан на 2 года.

Сон-Ен Ки провел в «Суонси» шесть сезонов. За это время он отыграл 162 матча и выиграл Кубок Лиги. В активе 29-летнего игрока также 105 матчей в составе сборной Южной Кореи.