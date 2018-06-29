Адриен Силва: «Португалия будет первой, кто забьет сборной Уругвая»

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва уверен, что его команда забьет Уругваю, который на этом чемпионате мира еще не пропускал. Уругвай и Португалия завтра сыграют в Сочи в рамках 1/8 финала мундиаля.

«Это будет большой матч между двумя большими командами. Уругвай хорошо организован в обороне, они еще не пропускали на турнире, но я уверен, что мы будем первыми, кто забьет.

Я не думаю, что это будет агрессивная игра в плохом смысле слова. Впереди хороший матч, и мы к нему готовы. Мы уже выполнили первую цель, которая состояла в том, чтобы выйти из группы, теперь перед нами стоит задача выйти в 1/4 финала».