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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Адриен Силва: «Португалия будет первой, кто забьет сборной Уругвая»

сегодня, 21:28
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва уверен, что его команда забьет Уругваю, который на этом чемпионате мира еще не пропускал. Уругвай и Португалия завтра сыграют в Сочи в рамках 1/8 финала мундиаля.

«Это будет большой матч между двумя большими командами. Уругвай хорошо организован в обороне, они еще не пропускали на турнире, но я уверен, что мы будем первыми, кто забьет.

Я не думаю, что это будет агрессивная игра в плохом смысле слова. Впереди хороший матч, и мы к нему готовы. Мы уже выполнили первую цель, которая состояла в том, чтобы выйти из группы, теперь перед нами стоит задача выйти в 1/4 финала».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:19
Че гадать?). Турнир нынче непредсказуем. Сколько корешей погорели на ставках..ни пером не описать, ни в сказке ни рассказать. Победы сильнейшим и удачливым, ну и смелым. Удача таких любит и уважает).
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 22:14
Жаль что жребий свел эти симпатичные мне команды так рано
Уверен что Португалия пройдет дальше
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 22:11
Х там плавал. 2:0 победа Уругвая.
timoha 102
timoha 102
сегодня в 22:02
Пакуйте чемоданы !!!!На хауз на хауз!!!!
FERIS
FERIS
сегодня в 21:48
Очень многое будет зависеть от того как пойдёт у Рона.
А он играет не стабильно в этом сезоне.
League1
League1 ответил ROMA DROGBA
сегодня в 21:46
ROMA DROGBA:
По зубам?
Да, они торчат у него на улицу. Так и выпрашивают кросс справа.
Чупакабра
Чупакабра
сегодня в 21:46
Португалы на этом чемпионате выглядят слабее чем на евро.Плюс последняя неудачная игра Роналду... Вообщем только чудо поможет им пройти Уругвай. А вообще хотелось бы увидеть в 1/4 противостояние Роналду / Месси на уровне сборных!
FERIS
FERIS
сегодня в 21:46
Зачем так говорить самоуверенно?
Чтоб потом выглядеть глупо в случае поражения.
Лучше докажите на деле,а уж потом говорите что угодно.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил League1
сегодня в 21:41
League1:
Всё жду, когда кусарес получит в область..., сами знаете куда
По зубам?
League1
League1
сегодня в 21:35
Всё жду, когда кусарес получит в область..., сами знаете куда
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 21:34
Нагловатая уверенность.
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