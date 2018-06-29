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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Харри Реднапп: «Даже не знаю, как русские могут победить Испанию легальным способом»

сегодня, 22:18
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Известный английский специалист Харри Реднапп рассказал, как сборной России одолеть испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Я думаю, что Россия выиграет чемпионат мира. Ха-ха, ладно. Если бы ваша команда в 1/8 финала не попала на Испанию, то точно сказал бы так. Но с Испанией придется очень тяжело. Я даже не знаю, как русские могут победить ее легальным способом. Чтобы пройти дальше вам надо выпустить на поле 16 игроков. Или сколько там в заявке? 23? Три вратаря точно помогут.

Если серьезно, то я очень рад тому, что Россия вышла в плей-офф. Правда! Мне нравится футбол вашей сборной, вы одержали две фантастические победы над Саудовской Аравией и Египтом. Я помню, как плохо Россия играла на предыдущем чемпионате Европы, но сейчас она сделала качественный скачок. Однако я все равно сомневаюсь в том, что Россия выйдет в четвертьфинал. Думаю, Испания выиграет со счетом 2:0».

Испания – соперник России

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил mortid
сегодня в 23:24
mortid:
Демагог, не демагог, но он прав ;) Даже наши футболисты называют победу над Испанцами "чудом" (только что смотрел интервью). А это означает, что они уже проиграли, раз такой настрой у них. Хорошо если 2:0, а то как всегда 4:0 и опять Игааааааааааарь :D
В одном матче всяко может случится, ему бы за свою сборную переживать, а не другие оценивать (таким образом).
Footbolista
Footbolista ответил Великий Князь
сегодня в 23:08
Визуально его харя вряд ли изменится)...
gremaldino
gremaldino
сегодня в 22:57
Всех,кого могли, уже вынесли.
mortid
mortid ответил Begemott
сегодня в 22:51
Begemott:
Специалист английский, типа нашего Рейнгольда, демагог.
Демагог, не демагог, но он прав ;) Даже наши футболисты называют победу над Испанцами "чудом" (только что смотрел интервью). А это означает, что они уже проиграли, раз такой настрой у них. Хорошо если 2:0, а то как всегда 4:0 и опять Игааааааааааарь :D
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 22:50
От души желаю Колумбии натянуть чепорных)
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 22:47
Габулов 2-м,Саламыч 3-м ,тогда есть шанс хишпанцев натянуть )
Зенитовский водолаз
Зенитовский водолаз
сегодня в 22:46
Воспитанники Зенита как орешки щёлкают такие сбродные как Испания.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 22:45
Теперь очень хочется прохода России, дабы созерцать перекошенную харрю этого Харри)
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 22:44
Германия вылетела, англичане наглеть начали.
Begemott
Begemott
сегодня в 22:42
Специалист английский, типа нашего Рейнгольда, демагог.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 22:41
А до этого что не легальным способом выигрывали?
League1
League1 ответил mars6791
сегодня в 22:40
mars6791:
Типа специалист-весельчак, только шутки плоские , это возможно от большого ума. И без него ясно что испанцы выиграют, переживал бы за свою Англию которой скоро з...д надерут, в очередной раз. Не знаю почему но что то так раздражает все английское, видимо прав был с характеристиками Ленин.
Всю историю аглосаксы ненавидели Россию. Свою ненависть передали по наследству пендосам.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:39
Можно подумать, что аНГЛИЯ готовит скандал про нелегальный способ, если отправим домой рамосов.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 22:38
Посмотрим как Англия у Колумбии выиграет легальным способом.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 22:38
Не англичашке, чья сборная стала липовым чемпионом 1966 года, говорить о легальных способах, аха-ха)
mars6791
mars6791
сегодня в 22:34
Типа специалист-весельчак, только шутки плоские , это возможно от большого ума. И без него ясно что испанцы выиграют, переживал бы за свою Англию которой скоро з...д надерут, в очередной раз. Не знаю почему но что то так раздражает все английское, видимо прав был с характеристиками Ленин.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:34
Смеётся тот, кто смеётся последним. Просто поговорка.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:32
У нас не три вратаря, а четыре...Дзюбу со счетов не сбрасывай...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 22:31
Зато ты легальным способом Палыча никогда не перепьёшь. Только если с клофелином
timoha 102
timoha 102
сегодня в 22:28
Да вынесем мы твою испанию!!Легально или нелегально об этом история будет молчать !! Хозяева должны идти до полуфинала это как бы не гласный закон!!!))))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:27
Леонид-космонавт крассава). Память оставил о себе на Евро, с тремя напами). Но хватило мужества признать, что труселя обгадил)).
Удачи сборная! Послезавтра все и решится.
старина
старина
сегодня в 22:27
Смотря что ты подразумеваешь под словом легальные способы,Харри)Ну а так ясно.что Испания фаворит.Отрицать это глупо.Испания и на клубном и на уровне сборных является грандом,у которых неплохо бы и поучиться чему то.Но уверен,что в грязь лицом не ударим,побьемся.
Groove000
Groove000
сегодня в 22:22
так и будет..
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 22:20
Пожалей ты вату.....!
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