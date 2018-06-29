Идрисса Думбия подписал пятилетний контракт с «Ахматом»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что клуб пополнится новичком. Состав грозненского клуба усилил хавбек «Андерлехта» Идрисса Думбия.

«Наш клуб строго придерживается линии, что объявлять о переходах игроков следует только после того, как будут подписаны все документы, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Сегодня такая договоренность достигнута в переговорах с бельгийским „Андерлехтом“ по переходу в наш клуб полузащитника Идрисса Думбия. 20-летний футболист из Кот-д'Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, который рассчитан на пять лет», — сообщил Даудов.

Сезон-2017/18 игрок провел на правах аренды в составе другой бельгийской команды «Зюлте-Варегем», в составе которой забил один гол и сделал одну результативную передачу в 34 матчах.