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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Идрисса Думбия подписал пятилетний контракт с «Ахматом»

сегодня, 22:35

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что клуб пополнится новичком. Состав грозненского клуба усилил хавбек «Андерлехта» Идрисса Думбия.

«Наш клуб строго придерживается линии, что объявлять о переходах игроков следует только после того, как будут подписаны все документы, футболист пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Сегодня такая договоренность достигнута в переговорах с бельгийским „Андерлехтом“ по переходу в наш клуб полузащитника Идрисса Думбия. 20-летний футболист из Кот-д'Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, который рассчитан на пять лет», — сообщил Даудов.

Сезон-2017/18 игрок провел на правах аренды в составе другой бельгийской команды «Зюлте-Варегем», в составе которой забил один гол и сделал одну результативную передачу в 34 матчах.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 23:20
Удачи!!!Если подписали,значит наблюдали за ним.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 22:41
Этих Ивановых, Педров, Думбий, ну просто завались))))
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