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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Дзанетти: «Надеюсь, что Аргентина еще покажет себя на ЧМ-2018»

сегодня, 23:22
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями от предстоящего поединка национальной команды в 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Франции.

«Команде есть к чему стремиться. Но хорошо уже то, что она смогла выйти в 1/8 финала и выступит против такой сильной сборной, как Франция. Однозначно команда подготовится самым лучшим образом. Главной опасностью станет, если Аргентина будет уступать свои позиции, но в её составе также играют опытные игроки высокого статуса. Вполне возможно, что Аргентина ещё покажет себя в этом чемпионате», - сказал Дзанетти.

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