Чемпион мира-1994 Леонардо: «Бразилия по праву считается фаворитом»

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Леонардо де Араужо прокомментировал выступление команды на групповом этапе чемпионата мира.

«Команды вроде Бразилии, имеющие большую традицию, всегда в числе фаворитов. Поэтому можно даже сказать, что мы привыкли к игре в таких обстоятельствах. Я думаю, что команда растёт: два матча выиграла, один закончила вничью. Впереди важная игра с Мексикой. Думаю, что команда набирала вес в этом самом составе. Прошла квалификацию в очень сильной группе. Поэтому мне кажется, что Бразилия по праву считается фаворитом».