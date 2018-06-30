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Бош: «У „Боруссии“ была договоренность о трансфере Обамеянга за 78 млн евро»

сегодня, 00:00

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош рассказал о том, что экс-нападающий «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг мог уехать в Китай за почти 80 млн евро. В конечном итоге габонец ушел зимой в «Арсенал» за 63,8 миллиона.

«Есть игрок, о котором не стоит напоминать лишний раз. У „Боруссии“ была договоренность по трансферу Обамеянга в Китай за 78 млн евро».

Бош также рассказал о ситуации с вингером Усманом Дембеле, который бойкотировал тренировки, чтобы его продали в «Барселону».

«Дембеле отказывался возвращаться в клуб в последние две недели трансферного окна. Мы хотели его видеть, но он не появлялся».

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старина
старина
сегодня в 00:49
С этими неграми разговор отдельный...Ты лучше расскажи,что ты сделал с Боруссией,физрук
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