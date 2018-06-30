Каспер Шмейхель: «Дания намерена бороться за победу и выход в четвертьфинал»

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился эмоциями от выхода своей команды в плей-офф и заявил, что датчане будут бороться за выход в четвертьфинал с Хорватией.

«Я рад, что мы вышли в плей-офф. Но считаю, что мы были способны на большее. К сожалению, во время группового этапа судьи не дали в ворота наших соперников два 100-процентных пенальти. Я большой поклонник видеоповторов и сейчас не понимаю, почему они не были использованы для того, чтобы объективно оценить эти эпизоды. В целом же наша команда может быть довольна результатом. Но теперь все наши мысли только об 1/8 финала.

Хорватия — очень серьезный соперник. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но намерены бороться за победу и выход в четвертьфинал».