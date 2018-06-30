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Каспер Шмейхель: «Дания намерена бороться за победу и выход в четвертьфинал»

сегодня, 00:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился эмоциями от выхода своей команды в плей-офф и заявил, что датчане будут бороться за выход в четвертьфинал с Хорватией.

«Я рад, что мы вышли в плей-офф. Но считаю, что мы были способны на большее. К сожалению, во время группового этапа судьи не дали в ворота наших соперников два 100-процентных пенальти. Я большой поклонник видеоповторов и сейчас не понимаю, почему они не были использованы для того, чтобы объективно оценить эти эпизоды. В целом же наша команда может быть довольна результатом. Но теперь все наши мысли только об 1/8 финала.

Хорватия — очень серьезный соперник. Мы понимаем, что будет очень тяжело, но намерены бороться за победу и выход в четвертьфинал».

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Все комментарии
Glodor
Glodor
сегодня в 02:12
Намерены все, но не все способны.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:16
Интересный будет матч куча сейвов будет от Шмейхеля
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