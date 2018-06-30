Каземиро: «Лучший игрок на моей позиции? Серхио Бускетс»

Опорный полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро считает, что лучшим футболистом на его позиции является хавбек «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс:

«На моей позиции играет не так много футболистов, которых я мог бы перечислить, но если надо выбрать одного, то это будет Бускетс. Он лучший в мире. Я очень им восхищаюсь. Это очень классный футболист.

Канте и Погба – тоже очень сильные игроки».

Каземиро также встал на защиту партнёра по сборной Бразилии Неймара, который последнее время часто подвергается критике.