Полузащитник клуба МЛС совершил «каминг-аут»

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации перед матчем чемпионата МЛС против «Далласа».

«Сегодня моя команда, „Миннесота Юнайтед“, проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС.

Моей семье и друзьям, включая партнёров по команде, уже много лет известно, что я гей. Я провёл 6 сезонов в МЛС: 4 года в „Ди Си Юнайтед“ и 2 – в „Миннесоте“. Сегодня я горд, что вся моя команда и руководство „Миннесоты Юнайтед“ знает о моей ориентации.

Все в МЛС относились ко мне только с пониманием и добротой. Поэтому мне было намного легче решиться на публичный „каминг-аут“», — написал Мартин в своём «твиттере».

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv