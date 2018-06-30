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Полузащитник клуба МЛС совершил «каминг-аут»

сегодня, 04:05

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации перед матчем чемпионата МЛС против «Далласа».

«Сегодня моя команда, „Миннесота Юнайтед“, проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС.

Моей семье и друзьям, включая партнёров по команде, уже много лет известно, что я гей. Я провёл 6 сезонов в МЛС: 4 года в „Ди Си Юнайтед“ и 2 – в „Миннесоте“. Сегодня я горд, что вся моя команда и руководство „Миннесоты Юнайтед“ знает о моей ориентации.

Все в МЛС относились ко мне только с пониманием и добротой. Поэтому мне было намного легче решиться на публичный „каминг-аут“», — написал Мартин в своём «твиттере».

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МУЖ ПРОРОКА
МУЖ ПРОРОКА
сегодня в 04:12
Симпатичный. Иди с миром, отважный человек.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 04:10
Фуууу, радужный горд 😂😂😂
Казанский
Казанский
сегодня в 04:08
Когда вся армия ЦСКА в этом признается,)))
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