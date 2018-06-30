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Представители «Реала» встретились с агентом Сусо

сегодня, 04:27

Полузащитник «Милана» Сусо этим летом может стать игроком «Реала». По данным источника, представители мадридского клуба провели встречу с агентом игрока Алессандро Лукки

Отметим, что 24-летний хавбек ранее уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги за юношескую и молодёжную сборные Испании. На решение Сусо перебраться в «Королевский клуб» может также повлиять исключение «Милана» из еврокубков.

Трансфер испанского футболиста обойдётся «Реалу» примерно в 40 млн евро.

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Begemott
Begemott
сегодня в 06:09
Раз Реалу такой нужен, пусть берут.
ndedov
ndedov
сегодня в 06:01
Встретились и хорошо.
рус фан
рус фан
сегодня в 05:23
Статистика не впечатляет для форварда, всего 6 голов и 7 пасов за 35 матчей, даже у Бенза лучше с голами, в среднем в сезоне 10 закатывает и отдает столько же передач примерно.
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