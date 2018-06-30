Представители «Реала» встретились с агентом Сусо

Полузащитник «Милана» Сусо этим летом может стать игроком «Реала». По данным источника, представители мадридского клуба провели встречу с агентом игрока Алессандро Лукки.

Отметим, что 24-летний хавбек ранее уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги за юношескую и молодёжную сборные Испании. На решение Сусо перебраться в «Королевский клуб» может также повлиять исключение «Милана» из еврокубков.

Трансфер испанского футболиста обойдётся «Реалу» примерно в 40 млн евро.