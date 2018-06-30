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Мирзов: «Здорово, что обыграли „Партизан“. В „Ростове“ хорошее настроение»

сегодня, 05:56

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подвёл итоги контрольного матча с сербским «Партизаном» (2:0):

«Хорошо, что выиграли, хотя сейчас результат не так и важен. Играли под нагрузками, но это нормально, так как на сборах всегда тяжело. Наигрываем тактику, связи, много работаем.

Мой гол? Калачёв оставил мяч, я отыгрался с Панюковым и пробил в дальний угол. Хорошо, что удалось забить. Любая победа – это положительные эмоции. В команде хорошее настроение, позитив, будем работать дальше.

Что касается первого сбора, то он тяжёлый, но так всегда. Нагрузки нужны, чтобы во время сезона нам было легче».

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Все комментарии
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 08:08
Маладца Резиуан! Все правильно сказал. Жестко тренируйтесь Донские парни. Тяжело в учении - легко в бою. Наш Великий полководец Александр Васильевич Суворов 3 века назад еще сказал.) Я просто уверен, что в сезоне 2018/2019 мы нашим ростовским танком попрем на самый верх таблицы чемпа РФПЛ. КВГ - нормальный, молодой и очень умный тренер. К Валерию Гергиевичу - только Уважение за его кропотливую и чертовски трудную работу с моей родной командой. Что сказать-то, да только, как всегда одно - Давай Ростов - ВПЕРЕД!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:06
ХОРОШО! А бакланы тут, как тут! Уважают "РОСТОВ"! ПОМНЯТ!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 07:10
С победой .
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:47
Плохим настроение от побед донского клуба становится только у одного многоликого зенитовского болелы...Но его понять можно, ведь Зенит описался играть со Слованом сославшись на плохое поле...
Alladins
Alladins
сегодня в 06:30
От чего такая радость пока не понятно.
Пулково-2
Пулково-2
сегодня в 06:07
Было бы кого обыгрывать в товарняке.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 06:04
Скоро в пердив, а он радуется.
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