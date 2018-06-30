Мирзов: «Здорово, что обыграли „Партизан“. В „Ростове“ хорошее настроение»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подвёл итоги контрольного матча с сербским «Партизаном» (2:0):

«Хорошо, что выиграли, хотя сейчас результат не так и важен. Играли под нагрузками, но это нормально, так как на сборах всегда тяжело. Наигрываем тактику, связи, много работаем.

Мой гол? Калачёв оставил мяч, я отыгрался с Панюковым и пробил в дальний угол. Хорошо, что удалось забить. Любая победа – это положительные эмоции. В команде хорошее настроение, позитив, будем работать дальше.

Что касается первого сбора, то он тяжёлый, но так всегда. Нагрузки нужны, чтобы во время сезона нам было легче».