Сабалета: «В FIFA Месси часто играл за „Челси“, но я обыгрывал его за „Эспаньол“»

Защитник «Вест Хэма» и сборной Аргентины Пабло Сабалета рассказал, как играл в футбольный симулятор FIFA со своим партнёром по национальной команде, форвардом «Барселоны» Лионелем Месси:

«В FIFA я играл лучше, чем Месси. Он часто выбирал „Челси“. Я тогда жил в Барселоне и играл за свой клуб „Эспаньол“. Месси жил в получасе езды от города. Так что мы играли по интернету. Но Месси никак не мог выдать идеальный матч за „Челси“».

Сегодня в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет против Франции. Вчера казанский «Рубин» предложил французам помочь остановить Месси.