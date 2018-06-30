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Немецкие болельщики сдают билеты на игры плей-офф ЧМ и покидают Россию

сегодня, 09:05

Болельщики сборной Германии после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. 

«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», - сообщают в пресс-службе ФИФА.

Напомним, что в среду в Казани сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 0:2.

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Все комментарии
ProTest_85
ProTest_85 ответил Алексей Коротеев
сегодня в 12:16
Алексей Коротеев:
Нет ,у кого-то мозги неправильные ! Прекращай смотреть эту туфту про войну ! Память -памятью ,но до маразма доходить не стоит ,в другом веке живём !
А где там мозги? IQ ниже чем у обезьяны вот и повторяют друг за дружкой. Одна извилина и та промыта зомбоящиком.
Comentarios
Comentarios ответил вячеслав остапенко
сегодня в 12:11
В том году они молодняк хороший привезли, не понимаю почему они не играли
Shamil79
Shamil79
сегодня в 11:55
значит французы на очереди...поставлю на аргентинцев
Андрей Эрнандес
Андрей Эрнандес
сегодня в 11:32
надо их проводить))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил tuman960
сегодня в 11:29
tuman960:
правильная картинка!!!
Нет ,у кого-то мозги неправильные ! Прекращай смотреть эту туфту про войну ! Память -памятью ,но до маразма доходить не стоит ,в другом веке живём !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:03
Мое мнение Германия больше не будет чемпионом поколение поменялось
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38
сегодня в 10:53
Байкал-38:
правильная картинка!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:51
А Лева там не собираются увольнять
fcspartak
fcspartak ответил LOpp
сегодня в 10:49
LOpp:
До сих пор есть билеты на матч Россия-Испания. Не верят люди в нашу сборную.
Этот продукт недоступен для резервирования
drug01
drug01
сегодня в 10:35
Ждали большего теперь бегут!!!!
kiendjin
kiendjin
сегодня в 10:33
Ну раз так хотят = Наполеон уже Москву брал и щас не зима....)))
kiendjin
kiendjin
сегодня в 10:32
Жаль что спорт с политикой мешают..и местные тоже политиканством занимаются..
mangoх12
mangoх12
сегодня в 10:25
след. французы..
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:03
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 09:57
Не знаю, сейчас смотрел на одном из сайтов продаж, вроде официалы...может есть другие места )...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:57
Комбинатор наверно хорошо локтями поработал, чтобы немецкая машина базировалась на их базе). Он наверно думал:-это же немцы, они по любасу до финала дойдут, мой кошелек будет набиваться до конца мундиаля. Опять облом в итоге)).
LOpp
LOpp ответил Footbolista
сегодня в 09:47
Позавчера по 14 тысяч были.
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 09:32
Есть, по 40 тыс.руб. самые дешевые)...а какая средняя зарплата по стране?))...гешпанцы то верят, но видимо у них тоже "финансы поют романсы")...
LOpp
LOpp
сегодня в 09:22
До сих пор есть билеты на матч Россия-Испания. Не верят люди в нашу сборную.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 09:20
Что-то это напоминает.
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