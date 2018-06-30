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Мартинес: «Я думаю, что Де Брюйне до сих пор многие недооценивают»

сегодня, 10:10

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что полузащитник Кевин Де Брюйне заслужил похвалу за свою игру на чемпионате мира 2018 в России.

«Я думаю, что Кевина Де Брюйне до сих пор многие недооценивают.

Его вклад в игру сборной Бельгии на ЧМ стал решающим. Он позволяет атакующим игрокам занимать более выгодную позицию. Благодаря ему мы отлично прессингуем и защищаемся, быстро выходим из защиты и высоко встречаем соперника».

Сборная группового этапа ЧМ-18. Игроки РФПЛ вместе с Роналду

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:08
так и есть. сейчас кто больше забивает, тот и ценнее(
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