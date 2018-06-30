Мартинес: «Я думаю, что Де Брюйне до сих пор многие недооценивают»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что полузащитник Кевин Де Брюйне заслужил похвалу за свою игру на чемпионате мира 2018 в России.



«Я думаю, что Кевина Де Брюйне до сих пор многие недооценивают.



Его вклад в игру сборной Бельгии на ЧМ стал решающим. Он позволяет атакующим игрокам занимать более выгодную позицию. Благодаря ему мы отлично прессингуем и защищаемся, быстро выходим из защиты и высоко встречаем соперника».



Сборная группового этапа ЧМ-18. Игроки РФПЛ вместе с Роналду