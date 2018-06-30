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Ханни: «Рад переходу Жиго в „Спартак“»

сегодня, 10:40

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился впечатлениями от начала работы на предсезонном сборе, а также прокомментировал трансфер Самуэля Жиго в московский клуб. 

«Для меня всегда в удовольствие вернуться на поле. Я не играл 1,5 месяца. Нелегко вернуться в игру, но я счастлив быть на поле после этого долгого периода и надеть футболку „Спартака“.

В межсезонье мы всегда проводим много спаррингов, уже привыкли к этому. Не очень легко бегать в такую жару. Нужно больше пить.

Жиго? Мы оба выступали в бельгийском чемпионате, только в разных командах. Самуэль – хороший защитник. Раз он сейчас в „Спартаке“, значит, он отлично проявил себя в „Генте“. Рад переходу Жиго в „Спартак“ ещё и потому, что с ним могу поговорить по-французски».

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Все комментарии
Хрен горький
Хрен горький
сегодня в 12:00
Извращенцы собрались. :)
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 11:55
Софья подружится с Жиголо у банщика Глушака.
beloff
beloff ответил Faustello
сегодня в 11:49
Faustello:
Эту связку можно смело называть - Твикс! )))
караул быстрее жать))ахахахаха
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:42
Ханни умыл всех аргентинцев по классу)))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
сегодня в 11:27
Faustello:
Разве что только Жано ))) бутербродом...
развели Глушаковщину ))
волгoдoн
волгoдoн ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:27
AntiherQ1488:
Привет, хэйтеры) Уже горит с утра?)
Привет,хейтер) Шутки в сторону Тарасовки поднимают настроение)
fcspartak
fcspartak ответил AntiherQ1488
сегодня в 11:26
AntiherQ1488:
Привет, хэйтеры) Уже горит с утра?)
там как доменная печь) никогда не тухнет)
Faustello
Faustello ответил denmig
сегодня в 11:25
denmig:
Да, да! - они вам по палочке-то и всадят!
Разве что только Жано ))) бутербродом...
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 11:24
Привет, хэйтеры) Уже горит с утра?)
denmig
denmig ответил Faustello
сегодня в 11:20
Faustello:
Эту связку можно смело называть - Твикс! )))
Да, да! - они вам по палочке-то и всадят!
Faustello
Faustello ответил mangoх12
сегодня в 11:16
mangoх12:
Сладкая парочка ?))
Эту связку можно смело называть - Твикс! )))
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 11:14
Надеемся что вы хорошо будете играть.
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
сегодня в 11:13
Faustello:
Сладкая и Жиголо - это сила!
Сладкая парочка ?))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 11:12
Софья и Жиголо..будуь чтить тарасовские традиции ))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:10
Сладкая и Жиголо - это сила!
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 10:50
Не совсем вписывается в негритянскую массу,но раз Софьян уверен,значит Жига будет зажигать по черному)
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