Ханни: «Рад переходу Жиго в „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился впечатлениями от начала работы на предсезонном сборе, а также прокомментировал трансфер Самуэля Жиго в московский клуб.

«Для меня всегда в удовольствие вернуться на поле. Я не играл 1,5 месяца. Нелегко вернуться в игру, но я счастлив быть на поле после этого долгого периода и надеть футболку „Спартака“.

В межсезонье мы всегда проводим много спаррингов, уже привыкли к этому. Не очень легко бегать в такую жару. Нужно больше пить.

Жиго? Мы оба выступали в бельгийском чемпионате, только в разных командах. Самуэль – хороший защитник. Раз он сейчас в „Спартаке“, значит, он отлично проявил себя в „Генте“. Рад переходу Жиго в „Спартак“ ещё и потому, что с ним могу поговорить по-французски».