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Хонда: «Сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане»

сегодня, 14:18
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпония02.07.2018 в 21:00 Не начался

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что команда Бельгии является для японских футболистов более удобным соперником, чем англичане.

«Мы никого не боимся - это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане. Мы уже выполнили свою задачу на этом чемпионате мира - вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха - в этом наше преимущество», - отметил Хонда.

Сборная Бельгии заняла первое место в группе G, опередив команду Англии, ставшей второй. Японцы в группе H финишировали на второй позиции, первыми стали колумбийцы. Матч Бельгия - Япония состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.

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Все комментарии
h666d
h666d
сегодня в 15:06
и те и те бы наколотили дай Боже
Almazny
Almazny
сегодня в 15:00
Да чего уж говорить, для японцев один вариант.
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