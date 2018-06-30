Хонда: «Сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане»

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что команда Бельгии является для японских футболистов более удобным соперником, чем англичане.



«Мы никого не боимся - это в крови у японцев. Более того, сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане. Мы уже выполнили свою задачу на этом чемпионате мира - вышли в плей-офф. Дальше от нас мало кто ждет успеха - в этом наше преимущество», - отметил Хонда.



Сборная Бельгии заняла первое место в группе G, опередив команду Англии, ставшей второй. Японцы в группе H финишировали на второй позиции, первыми стали колумбийцы. Матч Бельгия - Япония состоится 2 июля в Ростове-на-Дону.